環境生態教育向下扎根　新北野放3000隻螢火蟲幼蟲

▲新北野放3000隻螢火蟲幼蟲。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市農業局輔導新北市農會打造文山農場螢火蟲復育棲地，於9月29日邀請在地屈尺國小、靜心中學師生共同參與，野放3000隻螢火蟲幼蟲，藉由此活動將生態保育教育理念向下扎根，期待螢火蟲能順利地在農場內棲息，讓新店文山農場成為新北市近郊就可以賞螢的地點。

新北市農會所轄新店區文山農場佔地約21公頃，在農業局輔導下轉型友善耕作，使得園區擁有多元豐富的原生動植物及昆蟲。為使該農場成為螢火蟲的庇護所，今年更在農業局協助下，除改善農場供水設備外，更廣植穗花棋盤腳、盤龍木等喜愛潮濕環境的臺灣原生樹種，藉由落葉形成林下腐質層，提供螢火蟲最佳的繁衍及棲息環境。

▲文山農場野放黑翅螢陸生螢火蟲幼蟲。

新北市農業局副局長徐開宇與市農會首長、屈尺國小、靜心中學師生及螢火蟲專家林衍德先生的見證下，順利地將3000隻黑翅螢陸生螢火蟲幼蟲野放，而這群螢火蟲幼蟲將安靜地在棲地成長，為來年春季的螢火蟲大發生期作準備。

農業局長李玟表示，螢火蟲需要生長在乾淨無污染的環境，是非常重要的生態指標生物，新北市推動友善田園區域計畫，結合農業生產與環境生態的理念推展友善農業，並攜手新北市農會，於文山農場辦理螢火蟲棲地維護與營造，活化當地生態。

▲學生小心翼翼進行野放。

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