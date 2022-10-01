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基隆新豐里民活動中心啟用　林右昌主持里民同聲肯定

▲基隆新豐里民活動中心啟用 林右昌主持里民同聲肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新豐里民活動中心擴充空間啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區新豐里人口眾多，市府今年透過租用方式，終於解決當地長久以來一直，欠缺里民活動中心的問題，市長林右昌今（1日）上午率領民政處長王榆森及中正區長吳國偉，共同主持新豐里民活動中心擴充空間啟用儀式，現場里民擠得水洩不通，對於這個得來不易的里民活動空間都表示肯定。

林右昌說，新豐里跟新富里人口太多，再加上早期都市計畫規劃不當，路幅狹小、社區多、戶數更多，根本找不到地方可以興建里民活動中心，最後在里長丁麗娜與市議員張顥瀚的建議之下，市府遂決定以承租方式解決里民活動中心的問題。

▲基隆新豐里民活動中心啟用 林右昌主持里民同聲肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌接著指出，在市府民政處及中正區公所的協助之下，終於在新豐街找到適合的空間，並將兩間打通，讓里民有比較大的活動的空間，一間可以辦理座談、社區的教育訓練等，一間則可以作為舉辦活動的場所，他也特別指示王處長跟吳區長，對於里民活動中心的空調需求，要盡全力協助解決。

林右昌最後也向在座的長輩們報告，自己將在3個月後卸下市長職務，這8年的時間，相信他的表現沒有讓大家失望，也沒有讓大家漏氣，在任的每一天，他也會繼續努力，直到卸任的那一秒那一刻，不管日後身在何處，他都以身為基隆人為榮，也永遠會繼續為基隆打拚。

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