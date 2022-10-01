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2度患癌考驗+雙腿截肢　新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量

▲2度患癌考驗+雙腿截肢 新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量。（圖／新北市立圖書館提供）

▲2度患癌考驗+雙腿截肢，新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

總是坐著輪椅到圖書館為小朋友們講故事的黃千芸，是新北市立圖書館超狂樂觀的故事媽媽，因為她喜歡說故事，因病蟄伏一段時間後，黃千芸又重新回到新北市立圖書館總館擔任故事志工，希望將生命的挑戰化為禮物，將自己的經驗融入故事活動中，教小朋友培養同理心，學習照顧他人。

新北市圖表示，小朋友都稱呼她「緩緩阿姨」的黃千芸，原本是醫院急重症病房的呼吸治療師，在2013年到新北市立圖書館擔任故事志工，2018年罹患血癌，化療期間又因高燒，雙腿嚴重感染，導致壞死性筋膜炎而截肢；化療結束，完成骨髓移植，正準備出院時，卻又發現再度罹患大腸癌，面對突如而來的劇變，不僅讓黃千芸被迫暫停所有工作，更需重新調整人生腳步。

▲2度患癌考驗+雙腿截肢 新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量。（圖／新北市立圖書館提供）

生病前，黃千芸是急重症病房的呼吸治療師，總是在搶救別人的生命，從沒想過有一天角色會互換，變成別人在搶救自己的性命。接二連三的衝擊考驗，加上對未來的不確定，也曾讓黃千芸深受打擊，一度陷入低潮，尤其截肢手術後，發現自己失去雙腳時，更是瞬間跌至谷底，甚至想放棄人生，因而自殘輕生，所幸護理師聽到呼吸器大叫及時趕到挽回一命，也因此讓她試著轉念，覺得「神明似乎要交給她不可能的任務，要她努力盡力的活下來。」

「既然再也衝不了，以後凡事就緩慢吧！」面對和走過生命的挑戰，讓黃千芸更堅韌勇敢，也讓她重啟對生活的態度，重新設定生命目標，因為不想只當個病患，所以她在2021年又重回新北市立圖書館服務，再度以志工身分找回生活重心。黃千芸說，「短腿不能做到的事情，我都要去試看看，畢竟試了才知道到底行不行。」不再畏懼的她，用微笑與故事迎向人群，將痛苦的經歷轉換成正面能量，希望透過自己的生命經歷，可以鼓勵更多傷痛的人，將溫暖傳遞給更多人。

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