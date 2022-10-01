基隆+742！專責病房空床率43.4%　市府籲儘速接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（1日）公布國內本土病例，新增4萬3040例，其中基隆新增742例，全市專責病房空床率43.4%，市長林右昌表示，本市各區都有提供COVID-19疫苗專診接種服務，滿18歲民眾，若已接種2劑COVID-19疫苗，且間隔滿12週（84天）以上，應儘速接種追加劑，以提升保護力。

衛生局表示，因應國際COVID-19-變種病毒疫情，為加速提升疫苗接種覆蓋率，本市於各區設置COVID-19疫苗專診接種服務，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，已接種2劑COVID-19疫苗，且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

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基隆市疫情部分，本市今日742名確診人數中，包括外縣市通報75例，佔10.11%；其中女性412人、男性330人；若以年齡別區分的話，25-34歲有128人最多，占17.25%；45-54歲有117人次之，占15.77%，至於75歲以上的長者有35人、65-74歲有70人、6歲以下有42人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治75人、空床61床，空床率43.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症52名、中症2名、輕症4名；部立基隆醫院：中症1名、輕症15名；三總基隆分院：輕症3名；礦工醫院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估17萬8515人，利用快速通道的有4萬6701人，有10萬1915人完成居家醫療評估，居家醫療已入案7萬9757人，條件不符合則有2萬2158人。