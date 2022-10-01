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「搭Uber」偷吃被揭穿！他爽揪小三過夜滾床　直接被載回正宮面前

@perfectly_unbroken ♬ original sound - UnBreakable

記者吳美依／綜合報導

美國德州達拉斯一名男子出軌被抓包，他和老婆孩子深情道別後，搭乘Uber離家，接著新增停靠點，到附近另一棟住宅載情婦，打算一起出遊過夜。司機蘿妮（Roni）全都看在眼裡，於是默默把2人載回男方家門口，讓偷情男女面對正宮質問，她把這段經驗拍成影片分享至TikTok後，瞬間爆紅。

▲▼開車,駕駛,練車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲德州一名Uber司機把婚外情的乘客載回家門口。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

蘿妮回憶，情婦帶著過夜行李上車後，滔滔不絕地談論正宮，甚至直言，「我很高興你終於擺脫你那該死的妻子了！」接下來又開始抱怨男方一直拖時間，不說清楚何時才要離婚。

蘿妮表示，「要記得，我距離他家只有5英里（約8公里）……我把他載回他家，要求他和情婦下車，而他的妻子和小孩就在那裡。我離開時，他們倆都拿著行李站在前院。」她義憤填膺地說，「我不管你是男是女，只要在我車上做這種事，我就會像這樣把你解決掉。現世報！」

▲▼Uber司機揭穿乘客偷吃。（圖／翻攝TikTok@perfectly_unbroken）

▲蘿妮因為揭穿乘客偷吃而爆紅。（圖／翻攝TikTok@perfectly_unbroken）

多數網友大讚的蘿妮舉動，「不是所有英雄都穿披風」、「妳這時候就要開始按喇叭，讓正宮知道他回家了」、「你做這件事實在太了不起了！」但一部分人認為，此舉缺乏職業道德，也沒有顧及孩子感受，「妻子有權知道，但不是當著孩子的面。」

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關鍵字：

北美要聞Uber偷吃出軌

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