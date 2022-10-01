摩鐵激吻人夫…已婚美睫師：我有病愛上性侵犯　鐵證打臉60萬噴了

▲黃姓美睫師偷吃人夫，被判要賠60萬後哀稱自己得了「斯德哥爾摩症候群」，她才是被人夫性侵的受害者，但法官看了種種事蹟後並不採信，該賠的還是要賠。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

一名黃姓美睫美甲師，被陳姓女子控告透過親子社團認識她的蔣姓老公後，竟發展出婚外情，法院審理後判黃女須賠償陳女60萬元；黃女上訴後反控，是蔣男先對她百般糾纏、甚至性侵她，後來她產生「斯德哥爾摩症候群」而對蔣心生同情，才持續與他往來，她聲稱自己也是受害者，無力償還過高的賠償金。高等法院審後仍認婚外情與性行為都沒有違反黃女意願，駁回她的上訴，判賠定讞。

此案件是由陳姓女子控告黃姓美睫師介入她的家庭，她主張黃女也是有家室的人，卻透過親子社團認識她們一家後，與她老公蔣男開始私下交往2年多，並提供在車上熱吻、進出汽車旅館的照片，與互道愛意的書信等，怒告黃女求償120萬，法院一審判賠60萬元。

黃女收到判決後，上訴表示她原先不清楚蔣男婚姻狀況，是蔣對她處處獻殷勤，甚至遭他性侵得逞，並持照片、信件要脅她視訊，她後來因「斯德哥爾摩症候群」而對蔣心生同情，她之後已無收入、她負擔不起過高的賠償金，向高等法院請求撤銷。

但法院檢視黃女曾對蔣說「你有家室的人了」，並向陳女道歉「我真的很對不起」，明知雙方都是有配偶的狀況下，仍不斷傾吐「我們今天會這樣都是因為你」、「所有一切的一切都當沒發生過」、「原本，我是想要吞了這一切，所有的錯都是我吧！我雙面人、我勾引你、我開車帶你去motel、都是我！」、「我告訴他（黃女老公），我很愛你，非常非常愛…那種刻骨銘心的愛，需要時間沖淡」、「回憶跟真相拉扯著，讓我好難過，好沮喪」，顯見黃女並無極力想擺脫這段關係，難認有遭到脅迫，也並無確診為「斯德哥爾摩症候群」或進行治療。

綜觀以上因素，法院認為2家人曾共同出遊活動，黃女卻趁機與蔣姓人夫發生不倫，以致陳姓元配患上重度憂鬱，而黃女自述有美睫美甲、美髮、設計、藝文創作等多項技能，原審判賠的60萬元已屬合理，判決駁回，全案定讞。