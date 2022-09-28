公費流感疫苗10／1開打！台大醫示警「疫情一定會比前兩年大」

▲指揮中心9/28記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，今(2022)年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且亦可與COVID-19疫苗同時接種。

台大醫院醫師李秉穎今日出席指揮中心記者會說明，今年冬天新冠可能會持續，流感則一定會出現比過去兩年更大的疫情。

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▲指揮中心宣布流感疫苗10/1起分階段開打。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，公費流感疫苗開打期間，COVID-19疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種。

同時接種流感疫苗與COVID-19疫苗之接種部位，考量臨床接種實務之可行性與參考世界衛生組織(WHO)指引，建議接種於不同肢體。

另提醒曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。

指揮中心表示，今年度公費流感疫苗實施對象與去(2021)年相同：

第1階段開打對象：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類

第2階段開打對象：50至64歲無高風險慢性病成人

指揮中心指出，目前國內流感疫情仍處低點，惟近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。另為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應維持良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

▲▼指揮中心公布流感疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

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