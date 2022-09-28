醫喊「免疫負債來了」兒童急診塞爆　王必勝：量能不夠會協助

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有急診醫師示警，現在兒童急診已經人滿為患，直指「高度防疫造成兒童『免疫負債』現象，還債的齒輪開始轉動」。指揮中心指揮官王必勝今（28）日表示，隨著病毒共存進入常態，醫院不管門診、急診，也是漸漸回復到疫情前常態，目前相關量能仍充足，如果不足時會予以協助。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他之前提到，國內防疫措施逐步解封後，各種感染症可能在冬天齊發，今年冬天的兒童急診應該不好過，「事實證明，我錯了！不用等到冬天，現在秋天的兒童急診已經開始人滿為患…病人和家屬塞滿急診室，一切的一切似乎回到疫情前的場景。」

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謝宗學提到，根據他最近在第一線小兒急診室的觀察，呼吸道感染症除了新冠肺炎外，嚴重咳嗽兒童常是黴漿菌感染造成，連帶細支氣管發炎或氣喘發作病例增加，少數嚴重咳嗽是由呼吸道融合病毒感染所引發，流感開始零星出現，腺病毒尚未明顯觀察到。

王必勝回應急診議題時指出，隨著已經和病毒共存，生活越來越進入常態，醫院也是一樣，不管門診、急診，就會漸漸恢復疫情前的狀況；不是只有新冠肺炎、傳染疾病，還有其他急症，急診都會漸漸恢復常態。近期疫情也在高原期，急診就診的人也比較多，目前相關量能都還充足，醫療應變組會持續滾動調整，不足時會予以協助。