9／29起入境機場免唾液快篩　南投縣衛生局提醒防疫口訣

▲去年底於玉山死亡並被獲通的野生鼬獾中，仍有被檢出狂犬病陽性的案例。（圖／資料照片，翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數952例，截至9月27日累計確診人數10萬2948例，居家隔離人數2152例，今日解除隔離人數653例，居家照護人數4736例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡4人，分別為40至49歲1人、60至69歲1人、80至89歲2人，皆為男性、有高血壓等慢性疾病史，其中接種疫苗3劑3人、未接種疫苗有1人，累計死亡323人。

南投縣衛生局長陳南松表示，明天（9月29日）零時起（航班表定抵台時間），入境時機場取消唾液快篩，並提供2歲以上旅客4劑家用快篩試劑，並於入境當天（第0天）或居家檢疫首日進行快篩，入境檢疫措施仍維持3天居家檢疫及4天自主防疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數952例，。（圖／南投縣政府提供）

今天教師節（9月28日）也是「世界狂犬病日」，衛生局指出，狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性腦脊髓炎，致死率近100%，潛伏期約1至3個月，依據世界衛生組織（WHO）及世界動物衛生組織（OIE）資料顯示，全世界每年約7萬人死於狂犬病，其中95%以上是被犬隻咬傷；但若犬貓疫苗施打率達70%以上，即可有效防止狂犬病在人畜間傳播，為目前最經濟有效的防疫方式。

陳南松表示提醒，防範狂犬病有「二不一要」原則：「不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物，要每年帶家中犬貓及人工飼養的陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗」，如有接種狂犬病疫苗需求，可洽各鄉鎮市公所或家畜疾病防治所（洽詢專線：049-2222542），相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922洽詢。

▲南投縣衛生局提醒民眾「記、沖、送、觀」四字訣，防範野生動物狂犬病 。（圖／南投縣政府提供）

陳南松強調，一旦被動物咬傷時，請遵從以下步驟：1.記，保持冷靜、牢記動物特徵；2.沖，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口；3.送，儘速送醫評估是否要接種疫苗；4.觀：儘可能將咬人動物繫留觀察10天。全縣人用狂犬病疫苗接種服務醫院有衛福部南投醫院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院，有疑慮可前往醫院急診就醫，由專業醫師評估後予以緊急處置。