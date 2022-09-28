快訊／今本土+48421「比上週增3.7%」　疫情連三天上升

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

疫情連三天微升！中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增48421例本土個案，比起上週三同日上升3.7%；另增192例境外移入，確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之48,421例本土病例，為22,323例男性、26,074例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,203例)，臺中市(6,238例)，桃園市(5,470例)，臺北市(5,437例)，高雄市(4,380例)，臺南市(2,947例)，彰化縣(2,298例)，新竹縣(1,372例)，屏東縣(1,224例)，新竹市(1,223例)，苗栗縣(1,141例)，雲林縣(1,060例)，宜蘭縣(1,056例)，南投縣(952例)，基隆市(867例)，嘉義縣(851例)，花蓮縣(589例)，嘉義市(463例)，臺東縣(338例)，金門縣(163例)，澎湖縣(138例)，連江縣(11例)。

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指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至9月25日，死亡日期介於6月22日至9月25日。

▲指揮中心公布9/28確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增192例境外移入個案中，為113例男性、79例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(11例)，荷蘭(4例)，新加坡(3例)，奧地利、美國、英國、菲律賓及泰國(各2例)，德國、印度、中國、瑞士、柬埔寨、印尼、日本、緬甸及馬來西亞(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月27日。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。