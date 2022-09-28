次世代疫苗第2階段「下週一開打」　醫事人員、50歲以上7類人可打

▲莫德納次世代雙價疫苗，第二階段準備開打。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，將於10月3日起開放第二階段對象接種莫德納次世代雙價疫苗，對象包含醫事人員、50~64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者等7類人。

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▲指揮中心宣布「莫德納次世代疫苗」開放第二階段接種。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，因應Omicron變異株影響及邊境逐步開放後可能之疫情衝擊，為儘速提升民眾抵抗Omicron變異株之免疫保護力，自今(2022)年10月3日起，開放第二階段對象追加接種Moderna次世代雙價疫苗，且與最後一劑基礎劑/基礎追加劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

第二階段開放對象如下：

一、醫事人員。

二、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員。

三、50至64歲成人。

四、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

指揮中心提醒，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，此類對象前往接種時，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(3擇1)，及機票，供接種單位核對身分。

指揮中心再次呼籲，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，且依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力。目前已開放第一階段對象，包含65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象接種Moderna次世代雙價疫苗，符合開放對象可依自身風險及意願評估，儘速完成雙價疫苗追加劑接種。

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