30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」死因曝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增38例死亡個案，最年輕是30多歲男性，本月19日因為發燒、咳嗽快篩陽性，但是沒有去通報、看診，5天後意識不清，被家人發現送醫時已經無呼吸心跳，經急救無效過世，死亡診斷為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至9月25日，死亡日期介於6月22日至9月25日。

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▲指揮中心9/28公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，特殊死亡個案為30多歲男，沒有慢性病、沒有打疫苗，9/19咳嗽發燒快篩陽性，未通報、未看診，9/23突然意識不清，被家人發現送醫時已經無心跳呼吸，檢查喉嚨痰多，懷疑呼吸道阻塞，急診採檢PCR陽性確診，經急救無效過世。經法醫相驗，死亡診斷為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心另新增通報147例新冠中重症，分別是96例中症與51例重症。當中有一例青少年重症，羅一鈞表示，個案為16歲男，有慢性神經系統病史，4月曾接種一劑疫苗，9/20發燒咳嗽快篩陽性，診所通報確診，採取居家照護，隔天因為呼吸喘、血氧偏低到急診，因為呼吸窘迫，插管住加護病房。後續使用呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，診斷肺炎併呼吸窘迫，病況穩定仍住加護治療中。

根據指揮中心統計，13~17歲青少年重症累積17例，肺炎9例，MIS-C4例、共病3例、心肌炎1例；死亡5人，肺炎4例，心肌炎1例。

▲指揮中心9/28說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大