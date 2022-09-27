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西螺果菜市場轉型計畫啟動　7千萬經費獲農委會支持

▲農委會主委陳吉仲前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺果菜市場是全國最大蔬菜產地批發市場，占地廣達10公頃，1997年遷建到現址迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺果菜市場是全國最大蔬菜產地批發市場，昨（26）日農委會主委陳吉仲在立委劉建國等人陪同下，前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持，讓蔬菜專區的農民獲得更好價格、消費者買到更好的農產品。

▲農委會主委陳吉仲前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農委會主委陳吉仲前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮長鄭玲惠指出，西螺果菜市場占地廣達10公頃，1997年遷建到現址迄今，許多設施設備亟需汰換，自從兼任西螺果菜市場董事長期間，要求同仁改善現有燈光照明、屋頂汰換裝設太陽能板，改善市場通風及降溫，每個月省下1、20萬元電費。經過初步盤點需修繕的硬體項目，包括高壓變電站改善、分電錶改善設備及管路、停車管理、消防管路等，經費概估約6.47億元。

立委劉建國表示，因為疫情的關係，讓整個規劃時程延遲，感謝農委會在第一期全力支持，第二期陳主委及農委會團隊也跟公所就每個細節都討論到位，並強調，讓西螺果菜市場定位及功能可望在農委會的大力支持下，與國際接軌，甚至成為國際及台灣產地批發市場。

▲農委會主委陳吉仲前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農委會主委陳吉仲前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝

農委會主委陳吉仲指出，在立委劉建國積極協助爭取果菜市場的軟、硬體設施設備改造，主要是照顧所有的蔬菜專區的農民、確保消費者買到安全農產品；市場第一階段照明、機電等設施設備牽扯到安全性，整體所需經費7千萬元，農委會協助使其子工程能盡速進行。

陳吉仲強調，更重要第二期冷鏈、品質及農產品的提升、安全快篩到營運，包括未來通路、剩餘資材的淨零等，讓農產品透過冷鏈專區到消費者、甚至餐桌，使農民獲得更好價錢，消費者買到最好農產品，農委會將與西螺果菜批發市場團隊討論、規劃，盡快明年執行。

▲農委會主委陳吉仲前往西螺果菜市場並聽取市場朝農產品智慧冷鏈物流專區轉型計畫所需七千萬元簡報；農委會主委陳吉仲允諾全力給予支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺果菜市場是全國最大蔬菜產地批發市場，占地廣達10公頃，1997年遷建到現址迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

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