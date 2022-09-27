《鏡電視》施壓音檔曝！張善政痛批「NCC淪小弟」：蘇貞昌下台

▲《鏡電視》今年1月19日取得執照，但傳出過程受黨政高層施壓，張善政臉書發文要蘇貞昌下台負責。（圖／記者沈繼昌攝）

記者郭玗潔／桃園報導

《鏡電視》今年1月19日取得執照，但在申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日在立法院總質詢時，首度公布2021年12月17日股東會音檔， 時任董事長裴偉會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」等語，不過，行政院長蘇貞昌強調府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。對此，張善政今在臉書痛批「獨立機關的主委，成為黨政高層、總統親信呼來喚去的小弟 」，要求蘇貞昌下台負責。

張善政在臉書表示，看到媒體報導鏡電視申請執照的背後過程，「直指總統介入關說、蔡總統交代蘇院長處理，甚至還有總統親信施壓NCC主委過程的完整揭露。這一切赤裸裸的幕後政治交易，透過錄音檔完整呈現在世人眼前！」

張善政認為，從這個案例，也可以看出民進黨是用什麼心態來看待手中的權力。在民進黨執政之下，所有的國家公器，都成了執政黨經營私利、權錢交易的工具。他痛批「獨立機關的主委，成為黨政高層、總統親信呼來喚去的小弟，獨立性早已不復存在。 」

張善政強調他過去當過行政院長，認為總統和行政院長去關說電視台上架、干涉獨立機關，在任何國家都是極其嚴重的事。發生這種事情，絕對是要負政治責任、辭職下台的國際醜聞。並嚴詞要求「請蘇院長即刻下台，蔡英文總統完整跟國人報告，負起政治責任，不要迴避。全國百姓，都在看民進黨是否還存有絲毫維護國家完整體制的用心。」