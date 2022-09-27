　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為提升學童防火、防災意識，本月25日特地於雲林國小辦理「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識，達到全民消防向下紮根之目的，150名學童歡樂體驗消防工作，整場活動受到盛大迴響。

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣小小消防員體驗營」共150位學童參與，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與消防體驗營學生利用課餘期間報名免費參加，由玩樂中學習到各式防火防災知識及技巧，孩子們紛紛表示，這是第一次參加，並且是不錯的生活體驗，最重要的是可以透過與消防人員的互動，建立正確的防火防災觀念及瞭解消防工作的重要性；消防局指出，期能將全民消防概念帶入校園及家庭，使災害韌性得以提升。

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林小小消防員體驗營的濃煙逃生體驗，讓孩子們見識到火場中求生的危急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，此次小小消防員體驗營活動中各式有趣闖關活動，如地震災害VR體驗、地震來了觸控小遊戲、射水、水帶拋投驗、消防衣著裝、繩索冒險、防火防災救護實際操作等各式豐富生動體驗內容，關卡考驗多元有趣，讓學童發揮團隊精神，凝聚向心力，為爭取最高榮譽而努力及學習。

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲學童們無不仔細聆聽救災知識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防局局長林文山也提到，本縣學童可藉由這次寓教於樂的體驗活動將正確的防火防災觀念向下紮根，深植學子心中，藉由闖關遊戲傳達莘莘學子正確的避災觀念及避難逃生技巧，使本縣居家防火安全得以提升，共同創造雲林「住」的安全。

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲學童透過實際操作，增長救人技能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網搜出海洛因

►國1北上238.4k事故！他「開自動駕駛輔助」猛撞緩撞車　車頭全爛

►雲林民宅遭竊勞力士+3千元　屋主調監視器：弟弟的好友幹的

►雲林涼亭2男「釘孤支」　網敲碗看結局...外送員PO了

►7隻大白鵝田間晃悠　主人以為失竊急報警！4警上演爆笑追逐戰


 

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／台灣蝦皮裁員！比照中國拿「N+2」　早上通知、當天走人
報酬率-39%！　ETF慘跌「悲情5檔」名單曝光
姓名「這四字」中2字　吃燒肉享5折優惠
我要生了！24歲少婦報警託付3幼子　丈夫失聯「3童裸身全身髒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

文化健康站健康操台東區決賽　今起藝文中心演藝廳動滋動滋

移工管理人員宣導暨觀摩會　提升就業服務專業知能

西螺果菜市場轉型計畫啟動　7千萬經費獲農委會支持

強化消防戰技！　南消七大隊辦理電動車搶救快速救援訓練

竹市尤桂遵老師退而不休　獲教育奉獻獎

2022「新竹X梅竹黑客松」報名開跑　邀青年創客共築宜居城市

共創雙贏　南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

文化健康站健康操台東區決賽　今起藝文中心演藝廳動滋動滋

移工管理人員宣導暨觀摩會　提升就業服務專業知能

西螺果菜市場轉型計畫啟動　7千萬經費獲農委會支持

強化消防戰技！　南消七大隊辦理電動車搶救快速救援訓練

竹市尤桂遵老師退而不休　獲教育奉獻獎

2022「新竹X梅竹黑客松」報名開跑　邀青年創客共築宜居城市

共創雙贏　南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

網傳2男「路中互扁」打到拖鞋噴飛　貨櫃車停路旁...警方說話了

馬國畢誤傳小甜甜沒修圖照片　網吃驚：臉被蜜蜂蜇到嗎？

政府國防預算大增、潛艦需求提高　中信造船不再需要搶標前景看好

男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

【廣編】產學專家籲：NCC應鬆綁電視廣告規管密度

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

地方熱門新聞

酒駕男加速逃　警壓制追捕畫面曝

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

台南力推科技執法再增18處路口

美國在台協會高雄分處黃東偉拜會黃偉哲

國家驗光師專技高考全國前30名華醫佔3成多

竹縣電競嘉年華暨科學市集　活動亮點搶先看

奇美集團董事長廖錦祥辭世

南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

南消七大隊辦理電動車搶救快速救援訓練

雲林學童消防體驗營　150名額秒殺

宜蘭2022鯖魚節10/1登場　可免費拿尚青鯖魚

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

疫情聲中A流蠢動　南投公費疫苗10/1開打

更多熱門

相關新聞

雲林民宅遭竊勞力士　屋主調監視器：熟人幹的

雲林民宅遭竊勞力士　屋主調監視器：熟人幹的

雲林台西鄉一名林姓工人日前下班返家驚覺家具有遭翻動的痕跡，確定遭闖空門損失現金及母親留下來的手錶，立即向警方報案，請求警方幫忙尋回。臺西警分局橋頭派出所警員林榮偉、潘慶翰獲報立即前往處理，掌握許姓男子涉有重嫌查緝後順利找回手錶，警方將許姓竊嫌依《竊盜罪》函送法辦。

雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網

雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網

雲林涼亭2男「釘孤支」　外送員再PO結局

雲林涼亭2男「釘孤支」　外送員再PO結局

涼亭格鬥盃　2男酒後「釘孤支」

涼亭格鬥盃　2男酒後「釘孤支」

雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕

雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕

關鍵字：

雲林縣消防局防災防火雲林全民消防

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

浴室矽利康發霉！網曝神招

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面