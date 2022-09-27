雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

▲「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為提升學童防火、防災意識，本月25日特地於雲林國小辦理「雲林縣小小消防員體驗營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識，達到全民消防向下紮根之目的，150名學童歡樂體驗消防工作，整場活動受到盛大迴響。

▲「雲林縣小小消防員體驗營」共150位學童參與，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災觀念，提供課餘期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與消防體驗營學生利用課餘期間報名免費參加，由玩樂中學習到各式防火防災知識及技巧，孩子們紛紛表示，這是第一次參加，並且是不錯的生活體驗，最重要的是可以透過與消防人員的互動，建立正確的防火防災觀念及瞭解消防工作的重要性；消防局指出，期能將全民消防概念帶入校園及家庭，使災害韌性得以提升。

▲雲林小小消防員體驗營的濃煙逃生體驗，讓孩子們見識到火場中求生的危急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，此次小小消防員體驗營活動中各式有趣闖關活動，如地震災害VR體驗、地震來了觸控小遊戲、射水、水帶拋投驗、消防衣著裝、繩索冒險、防火防災救護實際操作等各式豐富生動體驗內容，關卡考驗多元有趣，讓學童發揮團隊精神，凝聚向心力，為爭取最高榮譽而努力及學習。

▲學童們無不仔細聆聽救災知識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防局局長林文山也提到，本縣學童可藉由這次寓教於樂的體驗活動將正確的防火防災觀念向下紮根，深植學子心中，藉由闖關遊戲傳達莘莘學子正確的避災觀念及避難逃生技巧，使本縣居家防火安全得以提升，共同創造雲林「住」的安全。

▲學童透過實際操作，增長救人技能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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