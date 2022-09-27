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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨將一屍多命？柯文哲笑了：「有本事就譴責周玉蔻」

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻不斷攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞案，又高喊支持民進黨台北市長參選人陳時中，國民黨順勢喊出「票投陳時中，就是支持周玉蔻」。面對陳時中稱自己無法要求周玉蔻不講話，台北市長柯文哲表示，用網軍跟名嘴治國遲早遭報應，現在不但不受控，還反過來咬人。

▲▼台北市長柯文哲至議會各委員會致贈水果。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲至議會各委員會致贈水果。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲27日下午至議會各委員會致贈水果，會後接受媒體訪問。針對陳時中說自己無法要求周玉蔻不講話，柯文哲笑稱，自己早就說過「用網軍、名嘴治國一定會遭到報應」，用這些來咬他人、覺得很爽，但現在不受控了，「你要怎麼辦？而且不但不受控，還倒過來咬你，他（陳時中）再講這種話，反而會被咬，我猜測會這樣。」

被問到周玉蔻效應會不會影響台北市選情？柯文哲直言，這會影響到全台灣選情，有本事民進黨現在就切割周玉蔻，由中央黨部的人出來講「她（周玉蔻）發言不當」、「我們譴責她」，否則現在要怎麼辦，已經綁在一起了，「我看每天網路哏圖，笑死了！」

柯文哲說，先前自己喊完「票投陳時中就是支持周玉蔻」，結果周玉蔻就自行跳出來喊「票投（民進黨台北市長參選人）沈慧虹就是支持周玉蔻」，「好啊！再多喊幾個，看票投XXX就是支持周玉蔻，以後每個縣市都貼這個就好。」

媒體追問，周玉蔻的行為會造成民進黨一屍幾命？柯文哲笑答，「N屬於N。」

▲▼柯文哲至議會各委員會致贈水果。（圖／記者袁茵攝）

另外，關於外界認為周玉蔻發言藉機拉抬藍綠對決，反而帶走黃珊珊選票？柯文哲認為，台灣社會不正常的地方，其實這些根本不應該發生，每天搏版面、搏聲量，其實大家現在的心情就是吃瓜群眾，每個都在看好戲。

至於周玉蔻事件會不會反而幫助到黃珊珊？柯文哲表示，選舉還是要努力去爭取選民的認同，其實這都是選戰過程中的花絮，真正最終還是要候選人自己的實力。

而黃珊珊聲援張淑娟是否有辦法加到分？柯文哲提及，自己有在YouTube看到，自己都覺得張淑娟真可憐，沒事且沒有招惹誰，卻要被這樣抹、攻擊，「正常人都會去聲援張淑娟，這也不一定要扯上什麼考量。」不然去隨便問說，無緣無故被別人抹黑、破壞名節，絕大多數人應該都會給予同情。

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