雲林涼亭2男「釘孤支」　網敲碗看結局...外送員PO了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市柚子公園一處涼亭昨（24）日發生打架事件，路過外送員發現報警，2名醉漢「釘孤支」過程全遭拍下，開打畫面被PO到臉書地方社團，醉漢分持雨傘與安全帽當武器引起網友熱議，更有民眾敲碗想看誰贏，路人最後也貼上第二段影片公布結局；由於該2人行為已違《社會秩序維護法》，均遭警方函送偵辦。

▲雲林斗六柚子公園涼亭昨日下午發生醉漢打架事件，結局畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



昨日傍晚16時35分，一名熊貓外送員在公園休息等單，發現涼亭有醉漢疑因酒後口角發生衝突，夾雜著「你很行是吧？」、「來啊！」與三字經等髒話，搖搖晃晃的打起來，白衣男以手上安全帽猛力砸紅衣男臉頰及頭部，接著卻遭壓制椅上，改由紅衣男猛出數拳痛擊，雙方互相痛毆。事件經媒體發布後，不少民眾到社團朝聖，敲碗想看結局。

▲外送員昨日晚間將後續畫面曝光，持雨傘的紅衣男子已退到涼亭外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

外送員在工作空擋將打架結局畫面PO出，「Round2 明顯由安全帽獲勝」畫面中白衣男子緊握安全帽站於涼亭階梯上，而紅衣拿傘男子已逃出涼亭退到外面，隱約聽到2人持續口角，但未再進行攻擊。

▲今日上午打架的紅衣男與友人仍到涼亭聊天，桌上還擺了3瓶酒，他說和白衣男子毫無恩怨，彼此並不認識。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，打架的紅衣男今早仍和友人坐在公園涼亭內聊天，桌上還擺了3瓶酒，他說和白衣男子毫無恩怨，彼此並不認識。當時他和另一位友人正坐在涼亭喝酒，酒後說話聲音大聲了些、推擠打鬧，而路過的白衣男誤認朋友遭他欺負，立即走近叫囂，雙方發生口角這才動手互毆。

▲今日上午打架的紅衣男與友人仍到涼亭聊天，他說和白衣男子毫無恩怨，彼此並不認識。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局偵查隊長楊志盛表示，警方昨日下午4點半接獲民眾報案，2男子在柚子公園大手出手，派員趕抵時2男已離開現場，後經詢問目擊者並調閱監視器，查出鬥毆2男子身分，通知到案說明，釐清雙方其實彼此並不認識，因酒後起口角爭紛進而引發肢體衝突。雖然二人酒醒均表互不提告傷害，但在公共場所公然打架鬥毆，已違《社會秩序維護法》，訊後均函送雲林地檢署偵辦。

▲網友笑回貼文，2人打架還先說「請」，很不錯了「有武德」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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