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徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

▲▼徐定禎接受黃光芹訪問。（圖／徐定禎辦公室提供）

▲徐定禎（右）接受黃光芹（左）訪問。（圖／徐定禎辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎27日接受網路節目「新聞不芹菜」節目專訪，主持人黃光芹關注，中廣及蓋洛普公司發布民調顯示，徐定禎以15.44%支持度領先其他參選者，但不表態率高達4成，徐說，這是因為無黨籍參選人鍾東錦的前科紀錄還有坤輿案、黑衣人等事件，造成了選民的寒蟬效應，還直言「如果鍾東錦當選，那苗栗就前途堪慮」。

徐定禎今天接受訪問表示，前縣長劉政鴻任內造成苗栗破產，縣長徐耀昌這8年來也幾乎沒有太多的作為，這8年苗栗人已經夠苦，民心思變，他相信自己當選會讓苗栗變得不一樣。

徐定禎批評，「明眼人都看的出來他（徐耀昌）是支持鍾東錦，而這一次的選舉劉政鴻推（國民黨苗栗縣長參選人）謝福弘，那徐耀昌就不會支持謝福弘，那是他們兩人之間的恩怨」，且民調顯示未表態選民高達4成，這是因為鍾東錦的前科紀錄還有坤輿案、黑衣人等事件，造成了選民的寒蟬效應。

徐定禎指出，這也是為甚麼國民黨一直不願意提名鍾東錦的原因，「不然他跟我一樣，都是在民調的前段班，但是現在謝福弘背後有正藍軍的支持，若謝福弘可以拉到鍾東錦的票，那麼我勝選的機率就很大了」。

至於國民黨最後是否會整合，或操作棄保？徐定禎認為，目前沒有這種可能性，不然鍾東錦不會出來，藍營殺得頭破血流，沒辦法操作棄保，民眾對國民黨失望，搞不好票就會投自己，而可以的話，應與時代力量參選人宋國鼎合作起來一起打選戰，改變苗栗72年國民黨執政的現況。

徐定禎說，「宋國鼎要當選縣長機率是零，不是說我看衰他，意思是希望苗栗改變的鄉親，能夠支持我先改變一次就好，也就是要發動棄保，而如果最後我跟宋國鼎加起來的票能勝選，但最後卻雙雙落選，那我們兩個就是罪人，且如果鍾東錦當選，那苗栗就前途堪慮，相信苗栗還是有一股中道力量，目前鍾東錦最高就是這樣，會開高走低，宋國鼎可能走平或走高，而我則是開低走高」。

徐定禎也說，他與宋國鼎會互相搶票，且宋有許多年輕人支持，「我覺得他（指宋國鼎）真的很忘恩負義，過去時代力量曾找我問，能否代表他們去參加立委補選，且宋國鼎2018年競選總部成立時，我還到場支持，現在宋批我借殼上市，真的覺得很莫名其妙」。

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