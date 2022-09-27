選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法





▲時代力量立法院黨團27日召開「初選經費要納管 防疫也要能投票」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立法院黨團於今（27日）召開「初選經費要納管 防疫也要能投票」記者會，針對逐年攀高的選舉及初選經費支出，以及日前防疫指揮中心宣布選舉日受隔離者不能投票等，阻礙公民政治參與的制度性問題，呼籲朝野各黨團及政府齊心協力面對，為促進台灣的民主生活和不受金權扭曲的公平政治環境，一同推動競選及初選經費管制制度和保障民眾的選舉權。

副總召陳椒華表示，選舉過程的廉政與公平，是健全民主體制的必備要件。但近年來不論正式或黨內初選的 選舉競選經費皆日益升高，過高的選舉支出已影響政治參與的平等性，構成人民參政的實質障礙。時代力量呼籲政府應正視政治選舉經費的問題，以防止貪腐，並避免擴大社會當中的結構性社經權力不平等。

陳椒華委員指出，「權錢交易」長期為人詬病，為確保一個公平且機會均等的政治平台，確保所有公民的利益和權利都能獲得重視，落實選舉經費支出的上限管制，是一個匡正選舉弊端的必須措施。

總召邱顯智說，現行《公職人員選舉罷免法》雖然有競選經費上限的規定，但不僅缺乏罰則、而且沒有要求候選人製作競選經費收支帳簿、會計報告書提供查核，讓上限形同虛設，讓資源差距影響選舉，讓選舉變成有錢人的遊戲，傷害民主社會應有的公平參政權利。

邱顯智說，為了確保黨內初選的公平性，時代力量提案主張，將黨內初選的競選經費納管，不僅要設定初選競選經費上限及罰則，參選人也應該製作競選經費收支帳簿及會計報告書提供查核。

幹事長王婉諭則指出，根據中選會目前的規劃方向，年底投票時，在7天隔離期間的確診者，或居家隔離、居家檢疫者，都不能進入投票所投票。這樣的政策方向令人非常不解。

王婉諭也強調，共存並不代表完全的鬆懈，而是在合理的範圍內尋求兩者之間的平衡。然而，以防疫之由限制投票權，不僅於法無據，甚至有違憲之虞。投票是憲法賦予人民的基本權益，更是政治參與的重要實踐，怎麼能因為法律或是行政措施就任意的限制或侵犯。傳染病防治法及防疫條例不是天條，而指揮中心跟中選會更不能無故逾越憲法的規範。