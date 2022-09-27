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社會 社會焦點 保障人權

雲林民宅遭竊勞力士+3千元　屋主調監視器：弟弟的好友幹的

▲雲林一名林姓工人調閱監視器發現有可疑人士闖入，報警後1小時內尋回母親遺物，向警方表示心中沒有遺憾了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲許姓竊賊鬼祟進入過世友人的哥哥家中，竊走現金及名錶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉一名林姓工人日前下班返家驚覺家具有遭翻動的痕跡，確定遭闖空門損失現金及母親留下來的手錶，立即向警方報案，請求警方幫忙尋回。臺西警分局橋頭派出所警員林榮偉、潘慶翰獲報立即前往處理，掌握許姓男子涉有重嫌查緝後順利找回手錶，警方將許姓竊嫌依《竊盜罪》函送法辦。

台西警分局說明，從事工務的林男平時早出晚歸，本月18日依如往常出門工作，晚上當他一進家門感覺屋中疑似有被翻動，發現臥室抽屜內的3000元現金及價值不斐的勞力士手錶不見了，他查看自行裝設的監視器，發現熟識的友人許男曾進入屋內，研判他就是竊賊晚間約21時40分報警求助。

▲雲林一名林姓工人調閱監視器發現有可疑人士闖入，報警後1小時內尋回母親遺物，向警方表示心中沒有遺憾了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名林姓工人母親遺物在家中遭竊，報案後1小時內即獲警方物歸原主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，許嫌是林姓屋主弟弟的朋友，曾至家中作客，但自屋主弟弟逝世後再也沒來過，這次趁機闖空門，拿走現金與價值近10萬元的手錶，那只手錶是母親留下的遺物，對林男來說紀念意義勝過金錢，林姓屋主期盼警方能把手錶找回來。

警方表示，員警依據他提供的資料數十分鐘後在22時30分查獲45歲的許嫌，並查獲遭竊之手錶，林男看到物品失而復得心情相當激動，他說那是對母親唯一的想念，當手錶被偷時他內心相當自責，他感謝員警幫忙找回，心中沒有遺憾了。

台西警分局長黃念生肯定員警積極偵辦案件為民服務，也提醒鄉親，平時要注意居家安全，貴重物品要放置好，慎選門鎖材質、善用監視器材、增加行竊障礙如加裝鐵窗等，多一分防護就多一分保障。

▲雲林一名林姓工人調閱監視器發現有可疑人士闖入，報警後1小時內尋回母親遺物，向警方表示心中沒有遺憾了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓屋主向警方指出，一直將母親的遺物妥善收置枕邊床櫃，幸好在警方協助下迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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