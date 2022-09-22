7隻大白鵝田間晃悠　主人以為失竊急報警！4警上演爆笑追逐戰

▲民眾大白鵝脫逃誤以為遭竊，警員找回白鵝並幫忙趕回圈欄中，上演「警鵝追趕」形成有趣畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局北港警分局水林分駐所昨（21）日接獲陳姓老翁報案，指出所飼養的7隻大白鵝遭竊。警方獲報立即派員前往案發現場，未料警員到場竟發現，遠遠的看到半公里外有幾隻大白鵝東晃晃、西晃晃的，悠閒橫穿在田埂中，隨即上演一場警鵝追逐戰，民眾邊笑邊拍下一段員警「趕鵝」的有趣畫面。

警鵝追逐畫面中，員警笑得好無奈，人民保母管得動人，但不見得叫得動「呆頭鵝」，不管員警怎麼趕，大白鵝就是屁股搖搖晃晃，慢慢的走。最後水林分駐所所長吳茂榮到場指揮，警員吳炳漢、黃慶輝及洪旭松協助，半驅半趕的花了半小時，才順利將脫逃的7隻大白鵝引導回圈養的柵欄內。

▲警員賣力欲將鵝群趕回飼主家，上演「警鵝追趕」形成有趣畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

82歲的陳姓飼主說，他一共養了9隻鵝，只是簡單的用柵欄圍起圈養牠們，下午見到7隻鵝突然不見了，心疼多年心血泡湯，現在7隻鵝平安的回來，也放下了心中大石頭；老人家為自己的烏龍頻向警方致歉，也表達感謝。

▲▼民眾飼養的大白鵝脫逃，誤以為遭竊報警，警員找回7隻大白鵝並幫忙趕回圈欄中，上演「警鵝追趕」形成有趣畫面。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲耗費一番苦力終於將大白鵝都趕回圈欄中，警員已氣喘吁吁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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