雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網搜出海洛因

▲斗南警分局偵查隊昨日進行緝毒專案，販毒夫妻擋嫌犯駕車（白車）衝撞偵防車後逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情肆虐娛樂業受衝擊多時，面對即將解封也讓毒販開始活躍，斗南警分局員警昨（26）日執行掃蕩毒品專案行動，逮補林男與謝女毒販夫妻擋時，2人竟衝撞警車後逃逸，警方鎖定逃逸方向循線於嘉義縣將2人拘捕，並傳喚5名藥腳到案，扣得海洛因、大麻、安非他命、喵喵等毒品及販毒所得贓款、贓證物到案。

斗南警分局說明，本案緣於偵查隊日前接獲線報指出，林嫌（42歲）及謝嫌（40歲）夫妻涉嫌販賣第一、二級毒品牟利，偵查隊獲報後報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦，並針對相關涉案人所使用行動電話聲請通訊監察，長期蒐集相關販毒情資及事證。

▲販毒夫妻擋駕車衝撞偵防車後逃逸，警方僅花30分鐘於嘉義縣大林鎮修車廠迅速拘捕林、謝二嫌到案，從身上查扣多種毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組見時機成熟後，於昨日下午16時持搜索票、拘票前往斗六市區欲拘提犯嫌林姓、謝姓夫妻時，林男竟駕車衝撞包夾的2輛偵防車，擠出車陣逃逸，嫌犯車輛保險桿毀損、偵防車後保桿毀損，及造成2名警員輕微擦挫傷，經調閱監視器鎖定林嫌逃逸方向後僅花半小時，於16時31分於嘉義縣大林鎮修車廠迅速拘捕林、謝二嫌到案。

▲販毒夫妻擋駕車衝撞偵防車後逃逸，警方僅花30分鐘於嘉義縣大林鎮修車廠迅速拘捕林、謝二嫌到案，從身上查扣多種毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方從2人身上當場扣得第一級毒品海洛因7包(總毛重4.49公克)、第二級毒品大麻1包(毛重1.43公克)、安非他命8包(總毛重16.49公克)、第三級新興毒品4-甲基甲基卡西酮1包(俗稱「喵喵」、毛重4.64公克)、現金新台幣23萬1450元、磅秤1台、分裝袋1包、手機2支等贓證物到案後，再傳喚楊姓等3名下游毒犯，全案詢後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移請臺灣雲林地方檢察署偵辦。

斗南警分局表示，毒品氾濫造成吸食年齡層漸趨年輕化，嚴重影響青少年身心健康，毒癮者在喪失工作能力，家產耗盡後，即使十分貧困，仍不能阻止他們強烈的覓藥行為，因此，掃蕩毒品、查緝吸（販）毒者實為改善當前治安之首要之務。斗南警分局呼籲，民眾如發現有人吸食、販賣毒品，請即向警察機關檢舉，警方將深入查緝，共同維護社會治安。

▲販毒夫妻擋駕車衝撞偵防車後逃逸，偵防車後保桿嚴重磨損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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