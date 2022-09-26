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竹市育賢國中摘全國教學卓越獎銀質獎　六年內二度獲獎

▲「育見媒好」室內課程。。（圖／新竹市政府提供）

▲「育見媒好」室內課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部公布111年教學卓越獎得獎名單，新竹市育賢國中代表角逐，從全國26所國中隊伍脫穎而出，規劃「發現真—面對錯假訊息的思辨力」與「傳播愛—將感動化為行動的實踐力」課程，培育孩子具備現代公民應有的媒體素養，榮獲銀質獎肯定，更是六年內二度榮獲被喻為「教育界奧斯卡」教學卓越獎最高榮譽。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市獲今年《天下雜誌》調查「文教力」非六都第一、全國第二，自前市長林智堅上任以來，投入逾59億推動新校園運動，整修、新建36棟校舍，並推動校園降溫計畫，為全國首座達成「班班有冷氣」的縣市，同時創全國之先達成校園無線網路建置百分之百，提升學習環境且兼具美學的校園空間。

他說，育賢國中建校迄今66年，自105年學年起規畫設計，108年動工進行大規模整體校園改造，市府近年挹注3.2億元，拆除老舊校舍，打造全新育英樓，設置半戶外展演空間及超過兩百坪的挑高懸空圖書館游學館，成為育賢國中全新地標，另完成創校來首度擁有的環校景觀通學步道、重塑校門景觀與運動場，打造學習「知識遊樂地」。

教育處表示，育賢國中透過「育見媒好NEWS GO」媒體素養課程，讓孩子經由關注（Notice）、探索（Explore）、思辨（Wisdom）、行動（Share&Action）四大歷程，開發面對媒體的思辨力並用具體的行動為營造優質閱聽環境盡心力。

其中，獲獎方案為「發現真—面對錯假訊息的思辨力」與「傳播愛—將感動化為行動的實踐力」兩大課程主軸，讓身處數位洪流的學童從覺知探究、批判思辨、行動改變，建立識讀媒體訊息的思辨力與「善」用媒體的能力、突破隨眾起舞的理盲習慣、展現看清「照騙」、「影騙」和「詐騙」的智慧，並進一步透過製作自媒體傳遞美善力量，發揮正向價值觀的影響力。

育賢國中校長黃淑文表示：「媒體識讀是身為數位公民不可或缺的公民素養，網路上錯假訊息滿天飛舞，照騙、影騙、詐騙不斷挑戰我們眼見為憑、耳聽為實的認知，要改變如此惡劣的閱聽環境，就必須從教育做起。」

教育處指出，育賢國中在黃淑文校長帶領下，召集國文、社會、生活科技、綜合、表演藝術等跨領域教師，成立「媒開眼笑」跨域社群，以孩子的生活經驗取材設計課程，帶領孩子從多元角度探索、思辨媒體訊息背後的動機與目的，引導孩子不再只是被動接收媒體資訊，更可積極地「解毒」與 「解讀」媒體、「善」用媒體，成為有能力生產真實資訊並進行公共監督的主動媒體公民。

教育處長賴榮光表示，育賢國中繼105年後，再次獲教育界最高榮譽，今年除了有傳播家鄉美善故事的自媒體創作課程，讓孩子們學會思辨、展現優質公民行動力，更將對家鄉土地人文的關懷之情記錄下來傳播出去，也讓全國唯一國中媒體素養基地學校的育賢國中師生一起發揮最大課程影響力，實踐「媒」好新「視」界。

教育處指出，育賢國中有任重而道遠的使命，期盼持續透過教師專業的努力與團隊不藏私的課程分享，拓展到全國性的交流，提供創生性的教學模組，讓願意一起攜手推動媒體素養教育的教師不分領域都能輕鬆上手，並讓更多學校孩子受益，一起共創「育」見「媒」好新視界。

此外，育賢國中整體校園改造也榮獲2021國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎、2021全國校園建築景觀類建築園冶獎，景觀通學步道更榮獲2020全國馬路好行「優良」獎項。

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