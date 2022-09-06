▲小朋友每跳1分鐘就會化成1塊錢善款捐予心臟病孩童。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全國公益運動「Jump 4 Heart」將由新竹市接棒，繼首場在基隆市圓滿落幕後，接力來到新竹市繼續彈跳！陳章賢代理市長表示，本次公益跳繩挑戰賽由「台灣永續價值」與「台酒生技」聯手舉辦，感謝「台酒生技」送給新竹市的國小每個班級、共計6500條跳繩，小朋友每跳1分鐘就會化成1塊錢善款捐予心臟病孩童，邀請全市孩童一起參與這項愛心公益的跳繩比賽。

陳章賢表示，透過全市國小學童一起參與跳繩運動，將運動時間轉換成愛心捐款，並全數捐予「中華民國心臟病兒童基金會」，每一次的跳躍都能化成幫助他人的最強動力。

新竹市副市長李世珍於致詞時表示，感謝台酒生技與台灣永續價值聯手舉辦本次公益活動，新竹市是全國最年輕的城市，14歲以下的孩童佔總市人口的16.5%，國小學童共有3萬3千多人。市府非常重視孩童的身體健康，去年送給全市小學新生的見面禮就是跳繩！她也說，跳繩這項運動不論在室內、戶外都能進行，期待這項公益活動能夠培養孩童良好的運動習慣，並也讓孩童了解「Jump 4 Heart」的正面意義。

台酒生技董事長丁彥哲表示，台酒生技長期投入地方公益，對於兒童健康發展與弱勢團體也非常重視，這次非常榮幸能參與「Jump 4 Heart公益運動」，期望幫助學童培養良好運動習慣以及同理他人的善心。誠如李世珍副市長所言，除了致贈學童跳繩外，也贊助全新包裝的黑麥汁作為賽事獎品，讓小朋友在激烈的跳繩運動過後，可以補充優質能量，非常感謝新竹市政府的大力協助，讓本次公益活動得以順利進行。

「很感謝新竹市政府一聽到活動是公益與教育性質，便非常積極提供協助！」台灣永續價值莊煥榮執行長說道，台灣永續目前致力於協助上市櫃公司進行永續轉型，在推動公益與永續環境方面也不遺餘力，台灣永續價值將國外結合促進健康與捐款救助心臟病童的成功案例帶來台灣，期望讓正在發育的孩子知道，透過跳繩除了有益增高外，還能鍛鍊心肺耐力，並且透過累積跳繩時間，可以轉化為愛心捐款的實際數字，從小培養孩童做公益的善心。

中華民國心臟病兒童基金會花玉娟副執行長表示，非常感謝新竹市政府的大力支持，讓這個公益活動能推廣進入各學校，為先天性心臟病的兒童提供他們醫療方面的協助，也希望這次活動能夠順利進行，幫助在學兒童身心健康。

教育處補充，此活動的舉辦能夠培養新竹學童的健康習慣，並從中教導同理他人之心，為孩子們帶來正面影響力，更期望永續傳遞愛的能量，促進健康從孩子們扎根茁壯，進而實現與「聯合國永續發展目標」（SDGs）的接軌。此次活動是民間、國營事業與地方政府為了孩童的「健康福祉」與「優質教育」，一起共同努力的成果。

教育處說明，今「Jump 4 Heart」啟動記者會由東門國小MIKI街舞社帶來街舞結合跳繩演出，揭開活動序幕，台灣永續價值股份有限公司執行長莊煥榮、台灣永續價值股份有限公司副執行長高弘宇、台酒生技董事長丁彥哲、中華民國心臟病兒童基金會副執行長花玉娟及市議員蔡惠婷皆共襄盛舉。