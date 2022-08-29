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迎開學日　竹市贈小一新生創意積木組

▲小一新生們開心地玩積木齒輪組。（圖／新竹市政府提供）

▲小一新生們開心地玩積木齒輪組。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（29）日是開學日，新竹市69所國中小、非營利幼兒園迎接開學做好防疫整備，完成環境清潔消毒及防疫物資盤點。新竹市代理市長陳章賢關心校園開學及防疫工作，要求各校啟動「開學防疫4要1不」，並呼籲學童盡速接種疫苗。此外，市府也特別準備小一新生禮「創意積木齒輪組」，致贈今年5,610名新生。

陳章賢今上午赴關埔國小關心學童開學首日情形，特別至新生入學專區查看，小一新生皆在學長姐的引導下學習自主體溫測量，依序通過防疫通道，並在志工陪伴下進入教室；另也查看班級防疫工作、健康中心物資整備與全新中高年級校舍使用狀況。

陳章賢表示，新的學期，市府要求各校落實「開學防疫4要1不」，「要設置體溫篩檢站、要勤洗手及戴口罩、午餐要使用隔板、教室要保持通風；體溫超過37.5度者，不要到校，請家長儘速帶往就醫」。

他說，感謝家長們配合政策，在暑假期間帶著孩子「疫苗來了就打」，竹市6個月到5歲的嬰幼兒，從今年7月開打至今，第一劑施打率已達21.2%，為非六都第二；針對尚未接種疫苗的學童，衛生局將在9月1日起陸續安排進校施打，鼓勵學童疫苗打好打滿，保護自己也保護家人。

教育處長賴榮光表示，開學前已請學校盤點校內各項防疫物資及測量體溫工具數量，開學後也持續落實防疫工作，實施教室內一天1次、校園環境每兩週1次大消毒，並請各校監控師生健康狀況，持續透過學校網站及跑馬燈宣導防疫衛教訊息。

教育處表示，開心迎接小一新鮮人開始學習旅程，市府特別準備「創意積木齒輪組」作為新生開學見面禮，李世珍副市長今(29日)也親赴北門國小，化身「珍珍老師」陪伴小一新生展開小學生活的第一天。她表示，積木是激發孩子創意的鑰匙，今年贈送積木齒輪組，結合108新課綱，鼓勵孩子動手動腦發掘科學樂趣，激發無限創造力與想像力。

教育處說明，祝福孩子進入全新學習階段，市府每年贈送小一新生禮，從文具、跳繩、歷史繪本到積木齒輪組，陪伴孩子養成寫作、運動習慣及認識家鄉歷史；另透過創意迎新活動，讓孩子感受到溫馨快樂的氣氛，對邁入人生另一教育階段的生活充滿興趣與期待，並在充滿愛與關懷的校園環境，快樂學習、健康成長。

警察局長郭士傑表示，新竹市於開學啟動「護童專案」，開學首日強化各項校園安全維護工作，動員警力55人，並結合義警、民防、義交等協勤民力30人，加強各國小校園周邊安全巡邏和守望勤務，以有效疏處交通、維護安全。

除針對國小學童執行護童勤務，市警局也加強各級學校校園外巡邏強度與密度，另針對各級學校校園周邊治安顧慮場所加強巡邏、臨檢等勤務，全面防制學生遭受不法危害，營造本市校園安心、健康之學習環境，讓家長及學童們更能放心。

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