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水源國小創校首棟活動中心將啟用　讓孩子快樂學習

▲新竹市代理市長陳章賢至水源國小視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長陳章賢至水源國小視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市水源國小民國66年創校，但校內沒有大型風雨活動空間，集會、各項體育活動常受限。市府積極推動新校園運動，水源國小活動中心也於今年7月竣工，預計9月底啟用。新竹市代理市長陳章賢昨（25）日至水源國小視察，確保工程品質及驗收進度，也提醒車道設計不要影響學生活動空間，更要特別注意走道高低落差，避免學生受傷。

陳章賢表示，水源國小無活動中心及風雨操場，活動空間受限，校內的教學區及操場也被遊戲區阻隔，動線不流暢，更產生許多空間死角。為讓學生有更好的環境，市府與國教署投入逾8400萬元，除新建一座新的活動中心，更重整共融式遊戲場，後續也將啟動操場及前庭圓環周邊景觀等設施整建，持續推動新校園運動，為孩子打造舒適安全學習環境。

水源國小整體規劃暨新建活動中心工程由魏子鈞建築師事務所規劃設計，魏子鈞表示，本工程新建地上二層之多功能活動中心，總樓地板面積1,895平方公尺，為了提供更多元使用及順暢的活動空間，架高活動中心，將一樓設計為半戶外的活動廣場，二樓則有舞台、羽球場，同時也增設活動教室3間，讓整體使用更靈活，更貼近學校需求。

水源國小校長陳桂里表示，學校國樂團表現優異，經常獲得全國冠軍殊榮，但一直以來都只能利用一般教室將學生分成幾群分別練習，相當的辛苦。活動中心即將在新學期啟用，是最好的開學禮物，未來除了供體育及大型活動使用，水源國小引以為傲的國樂團也終於有可以團練及展演的場地了。

教育處表示，市府積極推動「新校園運動」，迄今投入約58億，改善各校老舊校舍及新建關埔國小、華德福實驗學校等，希望打破傳統的校園空間，將校園打造成大型「知識遊樂地」，更於108年搶先全國啟動「降溫計畫」，110年完成全市46所公立國中小4,700台冷氣的裝設，是全國首處完成「班班有冷氣」的縣市，讓孩子在更優質的學習環境中成長。

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