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「陪你勇敢、不再旁觀」　竹市友善校園週宣導反霸凌

▲育賢國中舞蹈班學生演出「陪你勇敢、不再旁觀」舞蹈劇。（圖／新竹市政府提供）

▲育賢國中舞蹈班學生演出「陪你勇敢、不再旁觀」舞蹈劇。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新學期啟航，新竹市各校開學週舉辦友善校園系列活動，育賢國中配合教育部主題「陪你勇敢、不再旁觀」，由舞蹈班學生演出同名舞蹈劇場，搭配故事、說明及有獎徵答，增進全校師生校園霸凌防制知能。新竹市陳章賢表示，打造幸福兒童城市，一直是市府努力的目標，盼透過友善校園週活動，讓孩子擁有更好的教育學習環境，讓學校成為最安心的知識遊樂地。

陳章賢表示，幸福兒童城市是本市重要的市政願景，建置友善校園環境也是教育施政重心之一，未來持續精進校園安全防護網，並透過課程教學與班級經營，紮根預防工作，強化品德教育、法治教育、生命教育以及網路素養教育等，落實霸凌防制最穩固的基礎。

育賢國中校長黃淑文說，本次透過《陪你勇敢 不再旁觀》舞蹈劇，演譯校園生活中的衝突事件，最後更以1994年普立茲攝影獲獎照片《飢餓的蘇丹》作為引言，鼓勵旁觀者面對不義應勇於打破沉默、伸出援手。學校連續六年獲新竹市品德教育績優，新生入校後以「發現美的眼睛」校本課程，結合育賢六品「自律、尊重、感恩、誠信、責任、禮節」核心價值，陶冶學子良善與關懷力，杜絕霸凌，面對網路社群訊息不盲從、不附和，培養獨立思辨能力。

教育處長賴榮光也指出，學校倘知悉疑似霸凌事件，應及時依法通報，了解當事人訴求，並依規啟動處理機制，今年特更新校園霸凌事件處理SOP，並培力因應小組處理知能及調查專業，協助各校推動霸凌防制。另為降低衝突、促進和解及修復關係，鼓勵學校於宣導、處理或輔導程序中，善用修復式正義策略，並邀請家長參與，完善對子女之教育與輔導。

教育處副處長沈靜濤表示，各校皆於開學首週結合校內師生校園生活需求，規劃反毒、反霸凌、反數位性別暴力等不同主題的教育宣導，強調友善校園重要性，其中龍山國小始業式特別針對教育部新設「1953」反霸凌專線加強推廣，讓孩子把專線貼紙貼在聯絡簿上；陽光國小由教師從兒童日常生活取材，編導「態度最重要」戲劇，觸發孩子尊重關懷、認真負責的態度。

民富國小將學校願景「關懷」融入課程推動，開學友善尋寶活動找出校園各角落反霸凌通關密語；大湖國小則運用繪本引導學生，表達「做任何事情前先靜心思考」，並搭配盆栽種植活動讓學童們實踐「溫柔地對待生命」。

培英國中響應友善校園月，不只在暑假作業融入反毒海報繪製，更於開學典禮時在十八尖山下大操場進行全校反霸凌宣示；建功高中則回應近期海外打工詐騙新聞事件，始業式對全體師生強化「人口販運防制」宣導，引導學生三思「包吃包住、免經驗，工作簡單、待遇優渥」背後陷阱。

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