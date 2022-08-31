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竹市小將征戰全中運　勇奪12金11銀14銅佳績

▲由柯文明總教練領軍成德高中拳擊隊。（圖／新竹市政府提供）

▲由柯文明總教練領軍成德高中拳擊隊。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年全國中學校運動會，今年於花蓮縣舉行，因受疫情影響採分段辦理，賽事歷時4個月，本次賽會表現優異，竹市代表隊榮獲12金11銀14銅佳績，其中拳擊項目更奪下5金3銀1銅。今（31）日舉辦「111年全國中等學校運動會表揚大會」，共頒發獎勵金223萬1,000元，以鼓勵各績優選手及勞苦功高的金牌教練。

新竹市代理市長陳章賢表示，市府重視基層運動選手培訓與扎根，近年挹注學校在體育工程上共投入46.51億元，完成39校、86項體育設施，另依各項目所需，增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獎勵金、強化四級培訓制度等，成為體育選手們最強力後盾，也期望本市培訓選手持續躍進國際體育舞台，為國爭光。

新竹市中小學體育促進會常務理事、三民國小校長陳進豐表示，感謝市府近年來對基層運動的支持，尤其是持續投入基層運動選手訓練站經費、專任運動教練的增聘、學校體育設施整建等，都是最根本也最重要的投入，感謝市府對學校體育的支持，學校端會做到照顧好每一位學生選手的責任，帶領選手延續佳績，再創高峰，繼續「披金戴銀」。

教育處處長賴榮光表示，新竹市選手在田徑、拳擊及射箭表現亮眼，共榮獲12金11銀14銅成績中，其中拳擊共奪下5金3銀1銅，感謝選手們不放棄堅持信念、超越自我，期盼未來持續在各領域發光發熱。

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