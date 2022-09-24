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快訊／萬里台二線騎士過彎「插貨車後車斗」　騎士重傷送醫

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區台二線44.6公里處今（24日）晚上發生一起車禍事故，1名機車施姓男騎士，騎乘機車行經該路段，疑因車速快過彎不慎衝撞冷凍櫃貨車後車斗，導致男騎士受到重傷，所幸意識清楚。警消獲報趕抵現場，緊急將人送往基隆長庚醫院救治，至於詳細事故發生原因有待警方調查釐清。

▲萬里台二線機車過彎「衝撞貨車後車斗」 騎士右腿骨折急送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里台二線機車過彎撞貨車後車斗，機車車頭鑽入車底，施男雙腿卡住坐在機車上。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，施姓男騎士（22歲）24日晚上9時許行經該段（萬里往金山方向），疑因過彎不慎衝撞停靠在路邊的貨車左後車斗，機車車頭鑽入車底，施男坐在機車上，下身雙腿卡在車斗。

警消獲報趕抵現場，利用破壞器材，將受困騎士救出，發現男子右大腿開放性骨折，身體多處擦挫傷，由救護車送到基隆長庚醫院救治。

貨車駕駛陳姓司機表示，當時貨車停靠在路邊，開啟警示雙黃燈下車後，他開啟冷凍櫃側門，在超商門口進行下貨，突然聽見巨大聲響，他趕緊到後方查看，機車騎士下身卡在車斗。貨車司機見狀趕緊請超商店員撥打119報案，警方到場對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情事。

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關鍵字：

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