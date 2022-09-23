進口995不銹鋼碗藏43公斤K毒　警切碗挖毒...市價超過1億

記者郭世賢／基隆報導

國際跨國販毒集團孫姓男子，從義大利空運進口一批1183個隔熱不鏽鋼碗，通過海關檢查時發現異常，保三總隊第一大隊會同海關切開隔熱碗緣層，其中995個不銹鋼碗夾層中，藏有白色粉末「K他命」，總重約43公斤，市價近1億元，經循線逮捕收貨的孫男，新北地檢署調查後，依《毒品危害防制條例》將他起訴。

▲毒梟進口不銹鋼碗闖關被查，警方切開碗緣藏K毒市價1億。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

保三總隊第一大隊指出，今年4月接獲情報資料，指國內某犯罪集團企圖走私毒品闖關入境，分析後研判可信度高，經清查鎖定對象，孫姓男子（23歲）從義大利進口9箱共1183個隔熱不銹鋼碗，報價約10萬元，4月22日運入桃園國際機場空運進口一般倉庫。

警方與關務署台北關合作，以X光機掃描，發現鋼碗夾層中有異常，經挑出1個異狀較明顯的鋼碗，利用小電鑽在碗底鑽洞，竟漏出白色粉末，隨後逐一切開鋼碗，但為避免收貨人起疑，警方調用多部砂輪機趕工勘驗，直到隔天凌晨全數切開，發現1183個不銹鋼碗中，有995個不銹鋼碗隔熱層夾藏有白色粉末，經檢驗為毒品K他命，毛重43.006公斤，市價近1億元。

▲其中995個夾藏K他命粉末，總重約43公斤。

這批毒品經物流業者提領出關時，警方按兵不動，4月26日被運到新北市三峽區一處工業區建物，趁孫男出面簽收領貨時，跟監警員現身將他逮捕。孫男原辯稱只是負責收貨，經警方提示相關監控事證後，坦承走私毒品。

孫男供稱，他與大陸1位綽號「伴哥」接洽，對方在大陸透過LINE聯繫，指示等毒品運抵台灣收貨後，等待「伴哥」進一步指示如何處理，或是將毒品轉交給他人時，結果被警方逮捕。警訊後，依《毒品危害防制條例》將孫男送辦，檢方經調查後，今年7月間依毒品罪嫌近日起訴孫男，並持續循線追查幕後共犯。

檢警表示，國內K他命走私主要來源是東南亞，從義大利輸入相當罕見，若毒梟從東南亞運毒到義大利再轉送到台灣，可減少被查獲風險，但路徑太遠，不排除是大陸或台灣籍製毒師在歐洲製造，已通報義大利警方協查。

▲▼995個夾層藏有白色粉末「K他命」，總重約43公斤，市價近1億元。

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