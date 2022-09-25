快訊／國道3號北上「砂石車翻覆」全線封閉　車流回堵3公里

▲國3北上149K車流回堵，車輛動彈不得。（圖／高公局）

記者柯沛辰／綜合報導

國道3號北上148.9公里處24日深夜11點05分發生車禍，一輛砂石車意外翻覆，導致1人受傷，現場全線封閉，車流回堵約3公里，請用路人改由國道4號轉國道1號持續北上行駛，或下苑裡交流道由通霄交流道北上。

高公局表示，已與國道警察第二大隊分別派員赴現場處理，同時進行交管、疏導車流，但由於事故車輛是大型車種，處理時間可能會拉長。

▼北上、南下車道兩樣情，高公局呼籲用路人改道。（圖／高公局，下同）

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