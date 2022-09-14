萬里自撞火燒車！男燒成焦屍　駕駛順利逃生...身揹2條通緝

記者郭世賢、游宗樺／新北報導

新北市萬里區今（14日）凌晨1時許發生一起死亡車禍，疑因天雨路滑，加上降雨導致部分路面有積水情形，一輛轎車在行經台二線46.5公里處時，不慎打滑自撞電線桿，整輛車當場起火燃燒，駕駛及時跳車逃生，但坐在副駕駛座的男子，卻當場被燒成焦屍；警方意外發現駕駛身揹2條通緝，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

▲新北萬里台二線轎車自撞電線桿起火，1人被燒成焦屍。（圖／翻攝《爆料公社》臉書社團、記者郭世賢攝）

14日清晨1時30分許，林男（32歲）駕駛與友人劉男（35歲）坐在副駕駛座，開車行經台二線46.5公里處，萬里往基隆方向時，因行經積水路段，造成轎車失控打滑，不慎自撞電線桿，整輛車隨即冒煙並開始起火燃燒，林男見狀立即下車避難，但火勢卻迅速擴大，整輛車陷入火海，副駕駛座上劉男卻逃生不及，當場慘遭火噬。

新北市消防局獲報，出動大批人車趕抵現場，發現轎車全面陷入火海，立即拉水線射水灌救，火勢熄滅後，在副駕駛座發現劉男已被燒成焦屍，明顯死亡，而駕駛林男則頭部受傷，經送往基隆長庚急救後，暫無生命危險，確切事故原因有待後續調查釐清。

▲轎車自撞電線桿起火，整輛車燒成廢鐵。（圖／記者郭世賢攝，下同）

據了解，駕駛林男戶籍地在新北市萬里區，警方發現他遭到桃園地檢署發布商業會計法通緝和新北地檢署發布竊盜通緝，於是警方戒護就醫，頭部傷口經過清潔處理後，將其帶回金山警交通分隊製作筆錄，隨後將解送地檢署歸案。而死者劉男住在嘉義，警方與家屬聯絡時，家屬非常驚訝，從南部趕到現場，難過地當場痛哭。

警方對駕駛林男實施呼氣酒測，酒測值為0。警方提醒民眾，車輛行經積水路段時，務必要放慢車速，緩慢通過，如遇大雨時，則應盡量避開積水路段；如遇打滑情形，也不要驚慌，握緊方向盤，直到車輛緩緩停下，同時駕駛人平時更應檢查胎紋、胎壓，才能確保行車安全。

▲駕駛已被警方帶回交通分隊製作筆錄。

▲死者家屬從南部趕到交通分隊了解狀況。

▲▼駕駛見狀立即下車避難，副駕駛座上劉男卻逃生不及，當場慘遭火噬。（圖／記者游宗樺翻攝）

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