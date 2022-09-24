涼亭格鬥盃　雲林2男酒後搖晃「釘孤支」

▲斗六市柚子公園發生民眾酒後打架事件，一個穿紅色衣服拿雨傘，一個穿白色衣服持安全帽搖搖晃晃「釘孤支」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市民生南路柚子公園中，接近中堅西路的涼亭常有附近民眾聚集喝酒聊天，今（24）日16時許該處發生民眾酒後打架事件，遭路過外送員拍下爭吵與2人「釘孤支」過程，ＰＯ文表示「涼亭格鬥盃開戰」。警方獲報到場相關人均已離開，仍循線查出涉案人傳喚到案，訊後依違反社維法移送地檢署法辦。

今日約16時35分有外送員在斗六柚子公園休息等單時，發現涼亭發出喧鬧聲，抬頭一看是2名男子，一個穿紅色衣服拿雨傘，一個穿白色衣服持安全帽，疑因酒後口角發生衝突，夾雜著「來啊！」、三字經等髒話，搖搖晃晃地打起來，旁邊還有一名疑似是雙方友人，在一邊勸架想將2人拉開。

▲外送員等單等到打架現場，將影片拍下上傳臉書地方社團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

外送員將畫面ＰＯ到地方社團《斗六人社交圈》發文「斗六民生南路柚子公園涼亭被這些酒空霸佔了，涼亭格鬥盃開戰，目前不分軒輊」，數分鐘後再度更新貼文「斗六派出所員警已致電給小弟了解詳情，已去現場辦案 peace」。

不少網友留言「格鬥盃欸 ++」、「贏的送法院，輸的送醫院！」、「+9抗uv傘 v.s +9安全帽」、「蠻好看的 ...第一屆 斗六市長盃 柚子公園 PK大賽」、「柚子盃格鬥大賽」、「柚子盃格鬥大賽」，更有人留言「打好幾次了」。

▲警方於貼文底下留言已將相關人員帶回偵查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，「釘孤支」2人為酒友關係，時常聚會聊天小酌，今日疑因酒後口角引發肢體衝突，目前雙方均未提告。斗六警分局表示，警方到場後影片中相關人士均已經離開案發地點，已迅速循線查出涉案人身份，並將其傳喚到案說明，訊後依違反社維法移送地檢署法辦。

▲網友留言柚子公園「柚子盃格鬥大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友留言調侃「贏的送法院、輸的送醫院」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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