小客車左轉「無剎車」高速衝撞　婦飛一圈躺地哀號！驚險畫面曝

記者高堂堯、游瓊華、翁子皓／南投報導

南投縣草屯鎮富林路二段與太平路一段路口23日上午8時許發生一起車禍！一輛白色車輛左轉進入路口時，沒有減速直接撞上一名正在過馬路的行人，所幸送醫後無大礙。影片曝光後，網友紛紛留言「吊銷駕照吧，根本沒資格開車」、「目小，轉進來時就要觀察路況」、「A柱 哪一次不是A柱」，但也有網友表示「行人沒走在斑馬線上」。

▲小客車從富林路二段左轉進太平路一段時，與行人發生擦撞。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

透過畫面可以看到，白色小客車從富林路二段，左轉進入太平路一段時，未注意到66歲金姓婦人正在過馬路，竟在未減速的情況下，直接撞上對方。路人被撞後翻滾一圈，倒在地上因疼痛不斷發出哀號，之後跪坐在馬路上，23歲林姓駕駛見狀也趕緊下車查看對方傷勢，還好婦人隨後慢慢坐起，並無大礙。

影片被上傳到臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」後，引發網友討論，留言「吊銷駕照吧，根本沒資格開車」、「目小，轉進來時就要觀察路況」，不過也有網持不同的看法，認為「行人沒走在斑馬線上」、「這路口設有行人穿越道，不適用延伸三公尺規定，這路人無法免責」。

據了解遭撞的婦人送醫治療後，只有皮肉輕傷沒有大礙，目前已自行出院。