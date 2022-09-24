國人赴日多花3500做PCR　趙少康轟：找陳時中付錢

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

中央疫情流行指揮中心日前宣布，國內最快於10月13日實施入境「0+7」方案；然而，面對國際間陸續解封，卻傳出高端疫苗未獲日本認證，接種者需要額外花3500元做PCR。中廣董事長趙少康24日痛批，「打了三劑高端的九十多萬人，應找前衛福部長陳時中算帳，要他付錢。」

趙少康24日表示，日本即將開放邊境，台灣很多人悶了2年，早就想到日本旅遊，不過卻因日本不承認高端疫苗，還得自己花3500元或4500元，並在72小時內採檢PCR，陰性才能去日本，「但指揮中心指揮官王必勝卻兩手一攤，稱『目前沒有別條路』！」

趙少康痛批，當初民進黨從總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁到陳時中，「每個人都英勇的挽起袖子，擺出視死如歸的姿態，爭先恐後打高端，拉拔高端像是拉拔他們的兒子，鼓動了九十多萬人打了三劑高端。這九十多萬人如果想到日本，做PCR的錢誰付？」趙少康說，或許可以叫民進黨與蔡英文付，但他認為最應該付的，就是陳時中。

針對陳時中今天受訪時表示，不能用結果論來檢討，且日本也沒承認中國和俄羅斯的疫苗，趙少康回嗆，「陳時中沒聽過決策者應有先見之明嗎？奇怪啦，他不是在立法院大言不慚的吹牛世界哪裡趕得上台灣？怎麼現在又要拿中國大陸和俄羅斯出來做擋箭牌？」

陳時中指出，日本對於疫苗承認一向都是6項，沒有包括俄國和中國的，「現在各國都持續在檢討要用什麼樣的標準，外交部也會極力爭取。」至於媒體問及，打高端的國人出國還要花3500，會不會覺得是冤枉錢？陳時中認為，「那是一個舊的規定，現在各國都在檢討新的做法。他自己也打高端，這是學理上的選擇。」