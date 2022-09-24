▲超級星期六提前到！「英德蘇」再下台中助選蔡其昌，黨慶喊「挺18公民權」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

民進黨全黨總動員力拼拉抬台中市選情，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等大咖今（24）日南下，一同出席在台中烏日展覽館的「民主36挺18」民進黨創黨36週年音樂會，包括同黨中部6縣市首長參選人也與會，一起宣誓拼翻轉家鄉、改變地方，也呼籲力挺18歲公民權。

今天黨慶音樂會2小時除了歌手輪番上台演出，包括新北市長參選人林佳龍、台中市長參選人蔡其昌、彰化縣長參選人黃秀芳、雲林縣長參選人劉建國以及南投縣長參選人蔡培慧、苗栗縣長參選人徐定禎等，也上台演說，呼籲鄉親全力相挺18歲公民權。

▲蔡英文表示，用修憲複決擴大民主的參與，這就是民主前進挺18的意義。（圖／記者游瓊華攝）



總統蔡英文表示，民主是前輩犧牲奉獻爭取到的民主成功，全世界主要民主國家都已實現18歲公民權，台灣也要跟得上腳步，用民主跟世界打交道，用修憲複決擴大民主的參與，這就是民主前進挺18的意義。

蔡英文也提到，民進黨是會做事的團隊，這幾年來行政院長蘇貞昌帶領的衝衝衝團隊，打拼出亮眼執政成果，也反映經濟成長動能上，明年中央政府總預算規模是史上最高，重點涵括少子女化、長照教育及住宅租金補貼等預算都是史上最高，這些都是為了展現政府從小照顧到老的決心。

▲民進黨黨慶採音樂會形式，台中市各選區市議員參選人也動員鄉親參加。（圖／記者游瓊華攝）



最後，蔡英文也提到台上的6位參選人都是民進黨戰將，都是有想法、會做事的好人才，大家都準備好翻轉家鄉、改變地方，11月26日請大家都要記得去投票。

苗栗縣長參選人徐定禎表示，支持憲法複決支持18歲以上公民權，也拜託在場的鄉親朋友對苗栗多一點的關注，也高喊「苗栗會變天，需要大家的關注，1126那天相信可以翻轉苗栗、改變成真！」雲林縣長參選人劉建國則嘲諷，雲林縣長期被現任縣長張麗善等家族把持，首長之位猶如近親繁殖，呼籲鄉親讓雲林翻轉。

新北市長參選人林佳龍表示，1126我們即將舉行選舉投票，以及憲政史上首次公民複決權，具有歷史意義。近年來太陽花世代崛起，從太陽花運動、反黑箱課綱等青年運動，可以見到台灣青年對參與政治的熱情，另外，目前世界上絕大多數的國家，已將投票權年齡下降至18歲，日本、韓國也分別在2020、2016年，將投票年齡降至18歲，更多的青年參政，代表台灣要讓年輕人更早在公共議題上，進行理性的思辨與討論。

▲民進黨台中市議員參選人齊聚上台，高喊力挺18歲公民權。（圖／記者游瓊華攝）