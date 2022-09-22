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妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒影片瘋傳　網友暴動！律師說話了

▲妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒片瘋傳。（圖／翻攝自LINE群組）

▲妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒片瘋傳。（圖／合成照／翻攝自LINE群組）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區台二線（北部濱海公路）南雅路段，日前網路瘋傳一段48秒影片，有民眾在礁石海岸大膽拍起「全裸寫真」，吸引遊客紛紛駐足觀賞，有人拍下影片，事後在臉書社群、LINE群組曝光瘋傳，網友暴動狂放大。簡榮宗律師表示，該女子行為已有觸法之虞，而若民眾在網路上轉傳拍攝影片，也可能恐觸犯《刑法》散布猥褻物等刑責。

受到颱風外圍環流影響，沿岸出現強大風浪，陣陣雪白浪花一波波，不斷拍打上岸，吸引不少外拍族搶拍美景，有民眾發現，位在台二線79.8公里處（南雅路段）靠近明隧道，台電禮樂煉銅廠前方，距離馬路不到5公尺的淺灘，拍攝全裸寫真，影像中1名全身赤裸的妙齡女子，對著1名身材壯碩的男攝影師搔首弄姿，擺出各種撩人的姿勢，一旁還有打光助理，看起來相當專業。

因假日遊客人數眾多，許多遊客紛紛駐足觀賞，也有人隨即拿起手機拍下，該名金髮妙齡女子發現後，竟怒氣沖沖，用手指向馬路拍攝的民眾，大聲吶喊警告民眾禁止拍攝，後續並前往轄區派出所向警方求助，目前警方已受理報案，正展開進一步調查處理。

瀛睿律師事務所簡榮宗表示，在公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，已觸犯《社會秩序維護法》，如果故意展露等行為，明顯刻意供人觀看，還有可能涉及公然猥褻等刑責；而拍攝後傳輸，或者網友收到後不斷流傳影片，也有可能恐觸犯《刑法》散布猥褻物等刑責，請民眾不要轉傳任何相關影片或照片。

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