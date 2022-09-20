基隆男不爽報案被擋門外防疫　駕代步車「撞爆派出所大門」下場曝

▲基隆男報案不服指揮，駕電動車硬闖派出所撞破大門傷警。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓男子因與長照機構有糾紛，2021年6月間某日下午，便檢具相關資料駕駛電動代步車，前往向基隆警察局第四分局安樂派出所報案，因適逢新冠疫情嚴峻期間，陳姓警員請張男在外等候，張男卻不甩警員制止，加速電動代步車撞擊陳員，導致派出所玻璃大門碎裂。基隆地院近日審結，認定張男觸犯《妨害公務執行罪》，判處拘役35天，得易科罰金。

判決書指出，張男（66歲）領有中度殘障手冊，因與長照機構涉有糾紛，2021年6月間某日下午2時許，向基隆警第四分局安樂派出所報案，但適逢疫情嚴峻期間，他在派出所外量完體溫後，被值班陳姓警員指示待在臨時搭設的帳篷內辦理。不料，張男聽聞不能進入派出所內，竟心生怨懟，將手上報案文件放在電動代步車置物籃，微微後退，再加速電動代步車硬闖派出所。

陳姓警員見狀，試圖用右腳擋住電動代步車前進，但一時阻擋不住，整輛車直接撞破派出所玻璃大門，導致玻璃碎裂一地，警員也受傷。警方見狀，當場將張男逮捕，並檢具監視器畫面、警員受傷照片及醫院診斷證明書，依妨害公務罪嫌將人移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，依法將張男起訴。

法官審理時，張男坦承當時確有駕駛電動代步車衝撞派出所大門，導致派出所大門整片玻璃碎裂、陳員手臂遭玻璃割傷，但他事後自知理虧，賠償了修理玻璃門費用。

法官認為，當時陳姓警員正在執行勤務，但張男不知克制己身情緒，無視新冠肺炎疫情，僅因對警員受理報案的防疫措施，竟以強暴方式攻擊現場執法的公務人員，考量張男犯後態度尚可，且自稱家境貧寒，具有中度身心障礙身分及學歷、經濟狀況等情狀，依觸犯《妨害公務罪》判處拘役35日，得易科罰金3萬5000元，以資儆懲。

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