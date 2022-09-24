走私13億K他命　「沒算準洋流」毒被抄人落網...漁船遭沒收

▲海上丟包走私600公斤K他命，因未掌控洋流致毒品漂失遭漁民拾獲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年5月基隆籍「崑崙財66號」漁船在彭佳嶼北方海域，以「丟包」方式走私33袋、600公斤K他命，市價近13億元，因未掌控洋流致毒品漂失，漂至野柳岬岸海域遭漁民撿到，立即報海巡查緝隊。經基隆地檢署指揮偵辦緝獲戴姓船主、陳姓船長收押，23日依《毒品危害防制條例第4條第3項之運輸第三級毒品罪》起訴2人，並聲請沒收犯罪工具之漁船。

經檢警調查，崑崙財66號戴姓船主、陳姓船長勾結不詳運毒集團成員，今年5月24日從宜蘭南方澳漁港駕駛該船，前往彭佳嶼北方海域，經以船上衛星電話與該運毒集團確認身份後，2人依指示以金屬鈎撈起「丟包」之漁網捆住的33袋K他命，放置於甲板上。

▲漁網捆住33袋K他命1袋20小包。

同日晚間10時許，2人為躲避追查，陳男駕駛該漁船滯留在約北緯25.20度、東經121.71度，新北市野柳海域10餘海里處。直至隔天凌晨3、4時許，戴男便將33袋K他命「丟包」至海面，再伺機取回；不料，因未掌控洋流方向毒品漂失，2人為找回毒品，在野柳海域駕駛漁船，如無頭蒼蠅漫無目標尋找，因海域廣闊海浪又大，反覆不規則航行，沒有找到被「丟包」的毒品。

直到上午6點40分許，有漁民在野柳岬岸距岸約500至600公尺處海域作業時，發現漂浮在海面上的33袋漂流物，撈起懷疑是毒品，隨即通報基隆查緝隊；經海巡署基隆查緝隊報請基隆地檢署指揮偵辦，經檢察官江柏青指揮海巡署基隆查緝隊、高雄港務警察總隊以船舶航行軌跡循線查察，查獲崑崙財66號涉嫌重大，經追緝戴男、陳男2人到案，收押擴大清查偵辦。

▲每包約1公斤K他命。

基隆地檢署主任檢察官陳怡龍表示，扣案33袋毒品送鑑驗後，確認為第三級毒品K他命，內部分裝661包，原始淨重659.994公斤，純度85%，推估原始純質淨重560.995公斤，因純度高，市價粗估逾新台幣13億元，倘流入市面，恐危害國人身心健康甚鉅；本署將持續與緝毒友軍合作，共同打擊不法走私、販賣毒品，以維社會安全。

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