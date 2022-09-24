　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

▲警政署署長黃明昭視察雲林縣警察局，頒發慰勉金，期勉落實查賄制暴任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署署長黃明昭視察雲林縣警察局，頒發慰勉金，期勉落實查賄制暴任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警政署署長黃明昭23日上午率刑事警察局長李西河等人，前往雲林縣警察局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會議」，了解查賄制暴整備情形，並頒發近期破獲組織犯罪、重大刑案案件獎勵金及選舉工作慰問金，除肯定雲林縣警員打擊犯罪具體成效，也期勉持續強化打擊犯罪力道，期落實治安維護工作。

▲警政署署長黃明昭視察雲林縣警察局，頒發慰勉金，期勉落實查賄制暴任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲署長黃明昭於座談會中進行問題溝通和意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

署長黃明昭於座談會中就查緝選舉網路假訊息、境外資金及選舉賭盤、虛偽遷徙戶籍人口等影響選舉公平性之不法查緝工作，進行問題溝通和意見交流，並強調針對假訊息氾濫，可說是當前選舉的首要工作，此外，黃明昭也特別要求警察局一旦發現應即主動偵辦，快速澄清，避免假訊息渲染發酵而影響選情，必要時中央將支援人力及偵查資源。

▲警政署署長黃明昭視察雲林縣警察局，頒發慰勉金，期勉落實查賄制暴任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署署長黃明昭（左）頒發衛冕金予雲林縣警局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局表示，針對年底地方公職人員選舉，該局秉持「行政中立、依法行政」原則，全力執行查賄制暴工作，於6月份起即由刑警大隊至各分局了解選區概況及期前整備情形，並由局長親自率隊至各分局召開查賄制暴專案會議，目前各單位均有組成機動專責查賄小組，配合雲林地檢署查察賄選情資。

雲林縣警局強調，另為防制黑道幫派勢力介入選舉，2022年迄今已執行三波掃黑專案，共查獲8件72人，後續於投票日前亦將持續辦理掃黑及肅槍毒專案工作，確保年底地方大選順利圓滿。

▲警政署署長黃明昭視察雲林縣警察局，頒發慰勉金，期勉落實查賄制暴任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署署長黃明昭（左）頒發衛冕金予雲林縣警局刑事大隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身要信眾做好事　海削747萬慘了

►遭指競選總部長期違法使用農地　劉建國競辦：歡迎場勘以正視聽

►7隻大白鵝田間晃悠　主人以為失竊急報警！4警上演爆笑追逐戰

►鄰居烤肉太吵！他開車作勢衝人群　街上相互推擠...還噴辣椒水

►「張姐來了」假冒張麗善名義加LINE　民眾打臉：縣長這麼閒嗎？

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領
告定了！她曝張淑娟「非常憤怒」　週一提告周玉蔻
《放進去一下下就好》別亂唱！　呂秋遠警告：律師費很貴
作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！工作人員心疼到哭
逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」　她喊：是王姓女子
驚悚畫面曝！轎車「0剎車」猛撞機車　人車噴飛慘死
快訊／雨彈一早就開炸！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

助身障工作者適應職場　台中市府「深耕」12人穩定就業

永康警淨化選前治安威力掃蕩不法　專案取締移送22人

台中人注意！潭子中山路與環中路口　即日起北向禁止左轉

南警強力掃蕩人蛇集團　至少30人受害不法獲利上千萬

新北友善生態號召青年回游　金牌農村李鎮獲農村領航獎殊榮

北景雲計劃總經費逾14億工程缺失近百項　賴香伶：提供事證給檢調

熱衷舞蹈獨自遠赴美國參加比賽　獎金回捐母校鼓勵學弟妹

111年桃園優質紅茶頒獎　高值化品牌化成綠金產業發展方向

北景雲計畫工程缺失多　藍營曝：監造+設計費近8000萬籲檢方調查

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店送90碗：全都過來吃

「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

助身障工作者適應職場　台中市府「深耕」12人穩定就業

永康警淨化選前治安威力掃蕩不法　專案取締移送22人

台中人注意！潭子中山路與環中路口　即日起北向禁止左轉

南警強力掃蕩人蛇集團　至少30人受害不法獲利上千萬

新北友善生態號召青年回游　金牌農村李鎮獲農村領航獎殊榮

北景雲計劃總經費逾14億工程缺失近百項　賴香伶：提供事證給檢調

熱衷舞蹈獨自遠赴美國參加比賽　獎金回捐母校鼓勵學弟妹

111年桃園優質紅茶頒獎　高值化品牌化成綠金產業發展方向

北景雲計畫工程缺失多　藍營曝：監造+設計費近8000萬籲檢方調查

必須認識的「世界級千金」！賈伯斯小女兒Eve Jobs和馬兒一起秀LV包

國人赴日多花3500做PCR　陳時中：那是舊規定、各國都在檢討做法

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11／26向劣質選風投反對票

違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

高雄必去早午餐！份量大的美式大早餐　明太子軟法獨特香氣超好吃

「國泰雍萃」享北士科宜居條件　重磅建設爭取亞運再添利多

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

打完疫苗不舒服...他「偷牽車」代步　花襯衫太顯眼...1天就被逮

跨年住飯店「免費吃早、晚餐」！加碼送樂園門票　還能賞煙火

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

元智大學飛碟小屋　桃園地景藝術節展出

高市青年局力推青年租屋改造

南警強力掃蕩人蛇集團

花蓮星光音樂會9/24登場　星光市集滿足味蕾

全國義消聯繫會報首度移師嘉縣

藍營曝北景雲計畫　監造+設計費近8000萬

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

友善生態號召青年回游　金牌農村李鎮獲農村領航獎

北景雲計劃缺失多　賴香伶提供事証給檢調

謝龍介為議會質詢說「狗囝」道歉

熱衷舞蹈獨赴美國賽　獎金回捐母校

畫話協會多重障礙者創作公益展登場

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台東藝術節《琴炫蘇格蘭》音樂會25日登場

更多熱門

相關新聞

雲科大雲泰表演廳3億翻新　《魔法阿媽》12/10降落

雲科大雲泰表演廳3億翻新　《魔法阿媽》12/10降落

雲林科技大學與豐泰文教基金會斥資近3億元共同打造國家級專業表演場館「雲泰表演廳」，首場將由將由春河劇團長郎祖筠帶領演出「魔法阿媽」，雲科大校長楊能舒表示，將在12月10日登場，在演出之前的10、11月都有藝文系列活動，將把雲泰表演廳逐漸提升到國家級，讓國內民眾都能到此體驗高水準的演出。

神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身海削747萬慘了

神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身海削747萬慘了

鄰居太吵！他開車作勢衝人群　雙方當街推擠

鄰居太吵！他開車作勢衝人群　雙方當街推擠

勞保局雲林辦事處遷新址　劉建國為勞工請命

勞保局雲林辦事處遷新址　劉建國為勞工請命

民眾黨雲林縣黨部與蔡壁如服務處合併運作

民眾黨雲林縣黨部與蔡壁如服務處合併運作

關鍵字：

警政署長黃明昭雲林雲林縣警局選舉治安假消息

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

快訊／正宮火大不忍了！公開嗆許仁杰「錢都是家用不是被我花光的」

真的成韭菜　中環賣陽明4114張虧2114萬元、還有9251張

他怨1樓、頂樓打死不都更！來人秒懂「1周天價賣出」

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面