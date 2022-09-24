「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

▲警政署署長黃明昭視察雲林縣警察局，頒發慰勉金，期勉落實查賄制暴任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警政署署長黃明昭23日上午率刑事警察局長李西河等人，前往雲林縣警察局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會議」，了解查賄制暴整備情形，並頒發近期破獲組織犯罪、重大刑案案件獎勵金及選舉工作慰問金，除肯定雲林縣警員打擊犯罪具體成效，也期勉持續強化打擊犯罪力道，期落實治安維護工作。

▲署長黃明昭於座談會中進行問題溝通和意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

署長黃明昭於座談會中就查緝選舉網路假訊息、境外資金及選舉賭盤、虛偽遷徙戶籍人口等影響選舉公平性之不法查緝工作，進行問題溝通和意見交流，並強調針對假訊息氾濫，可說是當前選舉的首要工作，此外，黃明昭也特別要求警察局一旦發現應即主動偵辦，快速澄清，避免假訊息渲染發酵而影響選情，必要時中央將支援人力及偵查資源。

▲警政署署長黃明昭（左）頒發衛冕金予雲林縣警局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局表示，針對年底地方公職人員選舉，該局秉持「行政中立、依法行政」原則，全力執行查賄制暴工作，於6月份起即由刑警大隊至各分局了解選區概況及期前整備情形，並由局長親自率隊至各分局召開查賄制暴專案會議，目前各單位均有組成機動專責查賄小組，配合雲林地檢署查察賄選情資。

雲林縣警局強調，另為防制黑道幫派勢力介入選舉，2022年迄今已執行三波掃黑專案，共查獲8件72人，後續於投票日前亦將持續辦理掃黑及肅槍毒專案工作，確保年底地方大選順利圓滿。

▲警政署署長黃明昭（左）頒發衛冕金予雲林縣警局刑事大隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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