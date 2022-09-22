遭指競選總部長期違法使用農地　劉建國競辦：歡迎場勘以正視聽

▲劉建國競辦針對斗六明德路競總用地爭議，發出正式回應，該址10年前向地主承租即有合法的現行建物，若有人對土地的使用有任何質疑，歡迎相關單位前來現場查勘以正視聽。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長候選人劉建國競選總部今（22）日下午針對台北市議員參選人楊植斗爆料，斗六明德路競選總部為農地且違法使用逾10年，發出正式回應。劉建國競辦發言人表示，該址10年前向地主承租即有合法的現行建物，基於合約規定10年來不曾做任何的變動，若有人對土地的使用有任何質疑，歡迎相關單位現場查勘。

劉建國競選辦公室發言人、林內鄉長張維崢今日受訪說明，類似劉建國競選總部這塊位於都市計劃內農地的使用，在斗六市區裡不知凡幾，雲林縣政府面對這種問題應該做一都市計劃通盤檢討，才是根本解決問題的方法。

張維崢強調，要選台北市議員的楊先生，如果那麼關心雲林縣的公共事務，那他是不是也應該以同樣的檢驗標準，去檢視其他「大違建」。劉建國競選總部表示，選戰進入到數階段，劉建國努力勤跑基層，為雲林提出願景，為四年來發展停滯的雲林提出對策解方，一分一秒時間都非常寶貴，沒有時間浪費在回應莫須有指控與抹黑，相信縣民自有公評。

▲劉建國競辦發言人張維崢針對斗六競總用地爭議說明，該址10年前向地主承租即有合法的現行建物，若有人對土地的使用有任何質疑，歡迎相關單位前來現場查勘以正視聽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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