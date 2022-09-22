鄰居烤肉太吵！他開車作勢衝人群　街上相互推擠...還噴辣椒水

▲雲林斗南發生鄰居口角衝突，穿黑背心陳姓男子認為鄰居有攻擊意圖，穿過家人攔阻持辣椒水伸長手近距離往鄰居臉上狂噴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

千金難買好鄰居！本月18日凌晨於雲林斗南鎮一處社區發生鄰居口角，其中一方男子開車大按喇叭逼近正在烤肉的，還近距離朝對方噴辣椒水。雙方吵架推擠畫面遭上傳《社會事新聞影音》，雲林警方接獲報案後立即趕抵現場，但雙方表示都表示不願提告。

斗南鎮一名陳先生多次向警方投訴鄰居長期製造噪音，17日晚間11時許，鄰居與朋友在門前烤肉，雙方先前就因為陳男家將監視器畫面角度對方鄰居家門發生爭執，當天又因烤肉聚會聲量太大，雙方再度發生口角，影片畫面顯示18日凌晨12時32分陳先生在雙方家人爭論間，駕駛車輛直接逼近人群還大按喇叭發出刺耳聲響，後續發生再推擠爆發衝突。

監視器畫面拍下，當時鄰居邊收拾餐桌與烤具一邊與陳家人爭論，陳先生駕車逼近人群嚇壞眾人，接著畫面顯示雙方推擠並夾女性雜尖叫聲，過程中陳先生認為對方要攻擊他，於是拿辣椒水直接近距離噴灑鄰居的臉部。

▲雲林斗南發生鄰居口角衝突，雙方在馬路上爆發推擠、噴辣椒水，陳男（黑背心者）雖被家人攔阻仍上前爭論（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳事後指控，當天發生衝突時，警員都沒前往處理，但警方表示，受理陳姓民眾報案後，立即到場處理、約制，並調閱現場監視器畫面過濾及還原事實。斗南分局澄清，當天獲報後都已依法辦理，當下也提醒雙方均可驗傷提告，但雙方都表示不願提告 。

警方強調，針對陳姓民眾指警員未處理部分，警方將再通知雙方當事人說明，並依法辦理。

▲雲林斗南發生鄰居口角衝突，陳男駕車長按喇叭加速逼近，眾人嚇壞急閃避。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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