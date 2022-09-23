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神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身要信眾做好事　海削747萬慘了

▲莿桐一名廖姓自稱神明乩身，4年多時間累計向信徒詐得747萬9千元，雲林地方法院本月16日宣判，處有期徒刑6年10月，並將犯罪所得沒收，全案可上訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐一名廖姓男子自稱神明乩身，4年多時間累計向信徒詐得747萬9千元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉一名37歲廖姓男子於自家設神壇，自稱神明乩身，伺機讓10多位信徒誤信與利用敬畏神明的心裡，要被害人購買各種神像、假鑽石項鍊、捐獻做功德等等，也偽造與顏清標的LINE對話取信，4年多時間累計詐得747萬9千元。雲林地方法院日前宣判，處有期徒刑6年10月，並將犯罪所得沒收。

判決指出，廖韋瑞於2016年2月至2020年10月間謊稱自己為濟公(三禪師)、王爺乩身，有替人消災解厄的能力，使多名被害人信以為真，廖韋瑞利用10名被害人的誤信與敬畏神明的心裡，要被害人購買各種神像、捐獻做功德、購買假鑽石項鍊等等，也出示其偽造與鎮瀾宮董事長顏清標等名人間的LINE對話紀錄來取信被害人，被害人等人陸續被詐騙金額達747萬9千元。

法院認為，廖韋瑞詐欺犯行明確，利用被害人會去求助神明多半是內心遇到挫折、脆弱的處境，在這樣處境的被害人更會抓住自己以為的救命浮木，其犯行及動機非常惡劣，也沒有任何要和被害人和解的意願，詐欺取財部分依照被害人被詐欺手段、金額分別判7月至1年6月不等，定刑上則為6年10月，其他毀損犯行判處5月(得易科罰金)、恐嚇犯行判處拘役50日(得易科罰金)，並將犯罪所得沒收。

另有關檢察官起訴廖韋瑞在知道女信徒懷孕後，假借神明「三禪師」以Line傳送胎兒有殘缺文字給該女信徒，導致該女信徒去墮胎構成刑法第304條強制罪。不過法院調查認為，該女信徒本來就擔心自己先天疾病會遺傳給嬰兒，且Line對話紀錄顯示雙方是先用一般口吻表示要怎麼處理、自己很忙，之後才是以三禪師口吻傳送文字訊息過去，證據不足以顯示是廖韋瑞假借神明意旨去要求女信徒墮胎，是否構成違反意願這部份仍讓法官有所疑慮，此部分對廖韋瑞諭知無罪，全案可上訴。

►聽Podcast #我在案發現場

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