羽球場天花板成「世界笑話」　鄭寶清提告...控鄭文燦瀆職

▲針對八德運動中心天花板因地震倒塌案，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（23）日上午到桃檢按鈴控告市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德運動中心羽球館本月18日因地震導致天花板坍塌案引發各界嘩然，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（23）日上午到桃園地檢署控告市長鄭文燦涉嫌瀆職、圖利與背信罪嫌，鄭強調，選舉無假期，要求檢調單位趕快動起來調查。

鄭寶清今天上午在無黨籍市議員參選人袁慧心、陳品杰與游智彬等人陪同下，到桃園地檢署按鈴申告。鄭寶清指出，八德羽球館是小天災卻釀大人禍，鄭文燦剛開始承諾概括承受，但過兩天又推給瑞助營造須負全部責任，這種甩鍋行為讓市民無法接受，因此決定來檢方提告。

▲針對八德運動中心天花板因地震倒塌案，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（23）日指稱，藍綠都無作為，鄭文燦甩鍋行為讓桃園人非常失望。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭寶清表示，鄭文燦靠著媒體公關與公家資源獲得五星市長形象，但八德羽球場天花板崩落後，地震震掉了桃園羽球場，也震掉了燦英文領導的民進黨，桃園人也對五星市長鄭文燦感到非常失望，甚至全世界都把這件事當成笑話看，丟臉丟到國外去，此外，瑞助營造承包約450多億多的工程，也應該一一拿出來檢視，會不會帶來更多災害，希望檢調單位趕快動起來，選舉沒有假期，該辦得、該查得趕快辦一辦。

鄭寶清強調，鄭運鵬參選後猶如鄭文燦的小弟，鄭文燦在做太上市長，身為立法委員卻未盡監督責任，甘願做魁儡市長；藍營的張善政從頭到尾都在發牢騷與玩文字遊戲，沒有任何作為，如此桃園市怎麼會有好未來。

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