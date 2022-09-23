「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日身陷論文涉嫌抄襲風波，民進黨團更行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等。對此，高虹安23日回應，資策會早在20日就已回應，研發成果會以各種形式對外發布，如果是純學術引用的話，沒有授權問題。高虹安認為，民進黨為了選舉視而不見，企圖以政治力施壓翻案，呼籲民進黨勿將黑手伸進資策會，還台灣一個乾淨選戰空間。

▼高虹安籲民進黨勿將黑手伸進資策會。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）





對於民進黨行文要求資策會3天內交出高虹安任職期間業務執行概況，高虹安23日回應，民進黨的行為完全是為了選戰而違法擴權的政治動作。

高虹安說，資策會是私法人，民進黨團沒有權力直接行文、命令資策會交出資料，尤其是個人資料，資策會沒有義務回答民進黨團。民進黨團不是法院、也不是相關行政機關、更不代表立法院，這完全是未經正當程序的粗暴政治動作。

高虹安指出，根據舊制大法官解釋「立法院調查權行使之方式，⋯⋯，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」，所以就連立法院的調查權都要依循院會正當程序，更何況不能代表立法院的民進黨團？



針對民進黨立委林靜儀表示資策會並非完全的民間組織，當時專案又是經濟部委託，立委當然有權限確認當時的狀況，高虹安也反擊，這完全是惡意置換概念，政府也持有台積電股份，難道民進黨團可以行文要求台積電交出資料嗎？立委當然有權監督政府，民進黨團應該要行文經濟部，而不是私法人資策會。比如農委會的案子，民進黨團也是行文農委會，而不是行文宏碁公司。高虹安認為民進黨雙重標準，明眼人都看得出來，不敢施壓宏碁，但是樂意施壓資策會。



另外，對於民進黨團總召柯建銘表示，資策會說高虹安沒侵權在法律上站不住腳。高虹安說，其實20日資策會早就回應，資策會研發成果會以各種形式對外發布，如果是純學術引用的話，沒有授權問題。

高虹安質疑，資策會是權利所有人，都說沒有授權問題，為何身為局外人的柯建銘，要對資策會的調查結果指手劃腳，據技術處和資策會告知，資策會科法中心早已調查過本案無侵權，難道柯建銘這番發言，是要以政治力施壓資策會翻案嗎？



高虹安也不禁喊冤，從媒體、側翼、綠營政治人物到現在的立法院民進黨團，為了新竹市長選舉而發動的攻勢一波波襲來，完全是抹黑一條龍。美國辛辛那提大學和資策會早就回應，但民進黨為了選舉視而不見。高虹安說，台灣人值得更好的民主，台灣應該是一個更好的台灣，而不是執政黨為了政治利益不惜違法擴權的台灣。

