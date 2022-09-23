羽球館天花板坍塌惹爭議　張善政：鄭文燦應任內公共工程說清楚

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天針對八德羽球館坍塌案指出，除羽球館外，其他公共工程品質案子，鄭文燦應該妥善說清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德羽球館發生天花板坍塌案引發各界矚目，無黨籍市長參選人鄭寶清今天還到桃園地檢署按鈴控告市長鄭文燦涉嫌瀆職、圖利與背信罪嫌；對此，國民黨市長參選人張善政今天受訪時強調:「除羽球館外，其他公共工程品質案子，鄭文燦市長應對任內公共工程品質造成民眾疑慮問題，妥善的說清楚。」

張善政今天上午參訪位於中壢區中華路和興仁路T字路口的「道路設計有bug・工程師市長來修正」記者會，會後受訪時表示:「我覺得最近不只是羽球館，還有其他公共工程品質案子，都陸續曝露出來。鄭文燦市長對於他任內的公共工程品質造成民眾疑慮的問題，應該妥善的說清楚。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天參訪中壢區內壢地區中華路與興仁路T字路口設計，聽取市議員劉安祺說明面臨的狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，對於整個桃園市選情看法，張善政強調:「我們始終都充滿了信心，就像今天這個場合，中壢這邊非常用心的劉安琪市議員陪我站在一起，國民黨整個團結的態勢，讓我感覺是贏得選戰最大的信心。」

另外，針對對手鄭運鵬委員今天確診了，張善政強調，我們雖然是競爭對手，不過碰到這種情況，還是希望他能早日康復。

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