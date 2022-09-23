母女過街...騎士沒剎車直接撞上　「2人應聲倒地」婦頭部重創命危

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市白姓母女昨（22）日清晨徒步經過中壢區強國路時，被潘姓女騎士迎面撞倒，3人都倒地受傷，驚悚撞擊過程被路人發現後報警處理，中壢警方據報趕往處理時分別將3人送醫治療，其中83歲的阿嬤頭部倒地受撞創，送醫急救有生命危險，其餘2人則為手腳擦挫傷，肇事的潘姓女騎士酒測值為零，警方正調閱路監視器釐清肇事原因。

▲桃園市白姓母女22日清晨6時許徒步經過中壢區強國路時，遭潘姓女騎士迎頭撞上，3人都倒地受傷。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲桃園市白姓母女22日清晨6時許徒步經過中壢區強國路時，遭潘姓女騎士迎頭撞上，導致3人都受傷，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，40歲的潘姓女騎士昨日清晨6時36分騎車由中壢區強國路往環中東路方向行駛，行經強國路60號前時失控撞上正徒步通過馬路的白姓母女，分別為83歲阿嬤與56歲的女兒，3人雙雙倒地，當時撞擊聲驚悚畫面被路人發現，趕緊打電話報警。

▲桃園市白姓母女22日清晨6時許徒步經過中壢區強國路時，被潘姓女騎士迎面撞上，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局交通中隊人員立即到場處理，其中83歲阿嬤頭部著地受創當場昏迷，送醫急救仍有生命危險，目前在觀察中，白姓女子與肇事的潘姓女子均為手腳擦挫傷，警方為潘女進行酒測，酒測值為零，至於肇事原因，警方將調閱路口監視器畫面釐清中。

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