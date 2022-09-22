教保團體陳情　鄭寶清：打造桃園成為對幼兒、教保人員友善城市

▲無黨籍桃園市長參選人鄭寶清接受全國兒童教保聯合總會、桃園市幼兒福利協會等單位聯合陳情，希望對業者面臨窘境給予協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（22）日接受中華民國兒童教保聯合總會、桃園市幼兒福利協會等多個團體代表聯合陳情，針對教保業者面臨困境尋求協助；鄭寶清指出，他提出的「營養午餐免費共享」政見，對象將擴及公私立嬰幼兒園，希望照顧更多家庭，另還包括幼保人員薪資調幅與收費標準等給予建議，若能順利當選一定全力執行，提供桃園成為對嬰幼兒與教保人員一個友善城市。

包括全國兒童教保聯合總會、桃園市幼兒福利協會、桃園市兒童教保托育協會等多個團體代表，今天上午前往鄭寶清桃園區服務處陳情，業者提出公平對待非營利托嬰中心、準公共托嬰中心托育人員、依薪資調幅調高收費標準、減少不必要稽查等訴求向鄭寶情陳情求助。

業者還說，公幼招生目前出現近千人員缺額，市府仍規劃增設，加上少子化衝擊，除會吸收私幼人才、公幼也會持續面臨招生不足，鄭寶清若能當選，希望能審慎評估幼教供需平衡，不要繼續濫設公托以避免浪費有限社會資源。

▲會後出席人員預祝鄭寶清高票當選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭寶清表示，業者所提之意見，基本上同意所提訴求重新檢討，但他競選政見決定擴大營養午餐免費共享對象，願將公私立嬰幼兒園孩童都納入，政府有限經費應該要花在刀口上，同時結合民間資源才能照顧更多家庭。

鄭寶清強調，對於幼保與幼托代表訴求與建議，競選團隊會針對公托濫設與各項對幼教福利與建議，團隊都會進行更深入瞭解，其中包括「營養午餐共享」政策擴及公私立嬰幼兒園，將根據現有市府財政狀況等實際負擔情況做綜合評估考量，他能做到的部分一定全力以赴。

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