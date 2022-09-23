鄭運鵬競選歌曲《桃園大進化》公布　詞曲訴求加速運轉桃園

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室今（23）日公布競選歌曲《桃園大進化》，特別邀請「引路人」樂團擔任主唱，強調鄭運鵬帶領桃園向前行的決心。鄭運鵬競選辦公室指出，這首歌曲的詞曲是為鄭運鵬量身訂做，選用動感曲風並結合其熱血勇者的風格，強化競選主軸「運轉桃園大進化」的理念。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選總部今（23）日公布競選歌曲《桃園大進化》，唱出鄭運鵬帶領桃園向前行的決心。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選總部今（23）日公布競選歌曲《桃園大進化》，邀請年輕的引路人樂團擔任主唱。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬競選辦公室表示，這次公布的版本是以台語版並穿插客語為主，桃園是個擁抱多元族群城市，未來將會再釋出其他語言版本，以滿足桃園人多元、包容與友善的DNA。

競選歌曲MV中可看到鄭運鵬在親子活動、各大市場掃街拜票、拍攝定裝照、及前往企業請益身影，希望透過各種活動畫面，帶領市民認識鄭運鵬毫無架子與親力親為之特質，具體呈現出鄭運鵬被提名參選以來，每天勤跑基層、深根桃園的行程，記錄這段時間舉辦的各種活動，讓選舉往正向、歡樂方向發展。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選總部今（23）日公布競選歌曲《桃園大進化》，點出蔡英文總統支持鄭運鵬的決心。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬陣營強調，桃園是個人口快速移入且年輕的城市，為讓更多有才華的年輕人被看見，這次不論是主視覺設計還是主題曲演唱，合作的對象都是35歲以下的青年，未來鄭運鵬將持續推動相關政策，讓各行各業年輕達人能找到表演舞台，希望大家在桃園都能幸福生活與盡情表演，打造桃園成為一個適合生活、享受生活的都市。

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