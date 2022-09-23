快訊／張淑娟怒批「晶華緋聞案」侮辱喊告　蔡玉真：準備接招！

▲名嘴蔡玉真 。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻與名嘴蔡玉真22日爆料「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟，張淑娟23日發布聲明駁斥，如此不實指控，不僅毀人名節，惡意栽贜，令人無法忍受，所以決定循法律途徑。對此，日前才在臉書喊話張淑娟「趕快來告我和周玉蔻」的蔡玉真稍早發文回應「來告了！準備接招！」

蔡玉真日前發文指出，1999年晶華緋聞案發生時，她和時任VIP訂房主管確認，當晚「和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。她說，當時媒體揣測出5個可能的人選，包括大學女教授、黨政高層、中國小姐、室內設計師、律師舊情人，而王筱嬋就是被懷疑的「室內設計師」。

蔡玉真表示，她只想用這個故事證明「章孝嚴一家子多麼精心製作謊言，我也歡迎所有自認為被誤會或認為無辜被誹謗的當事人，趕快來告我和周玉蔻！」

然而，蔡玉真才剛說完「趕快來告我和周玉蔻！」，張淑娟23日稍早便發出聲明表示，自己身為公眾人物嚴謹自律，絕無任何自損清白之事。更點名周玉蔻、蔡玉真小姐在《辣新聞》節目和臉書的描述都是不實指控和空穴來風，已委請安理國際法律事務所楊佳陵律師，決定在近日內提告，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。

針對張淑娟提告，周玉蔻透過臉書做出回應「歡迎提告，讓司法查證、澄清22年懸案！」；蔡玉真則是透過臉書表示「來告了！準備接招！男主角自己說，錯了嗎？」